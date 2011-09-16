В Кирове прошёл чемпионат города по тяжёлой атлетике.
Этими соревнованиями штангисты завершили нынешний сезон.
Конкуренцию кировчанам составили гости из Сосновки, приехавшие вместе со своим наставником, известным спортсменом Раисом Гайнутдиновым.
Всего было разыграно 13 комплектов наград, в том числе 5 среди женщин.
Анализируя результаты соревнований, президент областной федерации тяжёлой атлетики Сергей Дителев особо отметил выступление Рифата Галиева, Анатолия Комарова, Анастасии Турушевой и Анастасии Барминой, ставших первыми в своих весовых категориях.
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