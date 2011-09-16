В Кирове прошёл чемпионат города по тяжёлой атлетике.

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Этими соревнованиями штангисты завершили нынешний сезон.

Конкуренцию кировчанам составили гости из Сосновки, приехавшие вместе со своим наставником, известным спортсменом Раисом Гайнутдиновым.

Всего было разыграно 13 комплектов наград, в том числе 5 среди женщин.

Анализируя результаты соревнований, президент областной федерации тяжёлой атлетики Сергей Дителев особо отметил выступление Рифата Галиева, Анатолия Комарова, Анастасии Турушевой и Анастасии Барминой, ставших первыми в своих весовых категориях.