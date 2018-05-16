Кировские гиревики завоевали золото чемпионата Европы.

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Соревнования прошли в Германии.

Выступая в весовой категории свыше 95 килограммов, мастер спорта международного класса Егор Дёмышев занял первое место в двоеборье, обойдя ближайшего соперника почти на тридцать очков.

Его результат - 134 подъёма в толчке, 187 - в рывке.

Мастер спорта международного класса Артём Клепиков стал лучшим в толчке гири по длинному циклу. С результатом 87 подъёмов он занял первое место среди атлетов до 95 килограммов.

Отметим, что оба гиревика занимаются в спортивной школе «Юность» у тренера Евгения Малкова.

на фото: мсмк Артём Клепиков - чемпион Европы