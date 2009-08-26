Вернётся ли кирово-чепецкая «Олимпия» в молодёжную лигу?

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Этот вопрос пока остаётся без ответа.

Ранее учредители клуба приняли решение, что в новом сезоне команда будет выступать в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги, это бывшая МХЛ-Б.

Однако необходимый пакет документов в Федерацию хоккея России пока не представлен. Конечный срок – 10 июня. Среди прочего учредители должны гарантировать финансирование команды в течение сезона.

Кроме того, необходимо провести реконструкцию «Олимп-Арены». На это также требуются средства.

Напомним, что «Олимпия» покинула молодёжную лигу в 2017 году и последние два сезона выступала в первенстве юниорских команд. В прошлом сезоне в первенстве НМХЛ было представлено 13 команд.

В этом году состав участников может увеличиться. Кроме «Олимпии» о своём желании присоединиться к лиге заявили клубы из Перми, Рязани и Саратова.

на фото: юниорская команда "Олимпия" в сезоне 2018-2019 гг.