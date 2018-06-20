Кировские легкоатлеты вернулись с победами из Саранска.

Поделиться новостью:

В столице Мордовии прошли чемпионат и первенство Приволжья.

По итогам стартов в активе сборной области четыре золотых, столько же серебряных и три бронзовых медали.

Александр Крутиков одержал победу в толкании ядра, Владимиру Калмыкову не было равных в прыжках с шестом.

Артём Арасланов показал лучший результат в беге на 400 метров, а Владислав Фетисов первенствовал на дистанции 1500 метров.

на фото - чемпион ПФО, мастер спорта Артём Арасланов