Кировские легкоатлеты вернулись с победами из Саранска.
В столице Мордовии прошли чемпионат и первенство Приволжья.
По итогам стартов в активе сборной области четыре золотых, столько же серебряных и три бронзовых медали.
Александр Крутиков одержал победу в толкании ядра, Владимиру Калмыкову не было равных в прыжках с шестом.
Артём Арасланов показал лучший результат в беге на 400 метров, а Владислав Фетисов первенствовал на дистанции 1500 метров.
на фото - чемпион ПФО, мастер спорта Артём Арасланов
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