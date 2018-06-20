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Новости / Спорт

Кировские легкоатлеты вернулись с победами из Саранска.

Вчера, 12:07 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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В столице Мордовии прошли чемпионат и первенство Приволжья.
 
По итогам стартов в активе сборной области четыре золотых, столько же серебряных и три бронзовых медали.
 
Александр Крутиков одержал победу в толкании ядра, Владимиру Калмыкову не было равных в прыжках с шестом.
 
Артём Арасланов показал лучший результат в беге на 400 метров, а Владислав Фетисов первенствовал на дистанции 1500 метров.
 
на фото - чемпион ПФО, мастер спорта Артём Арасланов


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