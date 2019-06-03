Кирово-чепецкая "Олимпия" примет участие в первенстве российской НМХЛ.
Региональные власти подтвердили участие ХК «Олимпия» в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги в сезоне 2019-2020 годов.
Соответствующее письмо направлено в адрес Федерации хоккея России.
Напомним, что НМХЛ - это бывшая МХЛ-Б. В прошлом сезоне в ней выступали тринадцать команд.
В этом году состав участников может увеличиться за счёт команд из Перми, Рязани и Кирово-Чепецка.
Планируется, что новый состав «Олимпии» будет сформирован на базе команды, выступавшей в прошлом сезоне в первенстве ЮХЛ.
Саму юниорку также сохранят, пополнив её воспитанниками хоккейных школ из Кирово-Чепецка и Кирова.
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