Кирово-чепецкая "Олимпия" примет участие в первенстве российской НМХЛ.

Поделиться новостью:

Региональные власти подтвердили участие ХК «Олимпия» в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги в сезоне 2019-2020 годов.

Соответствующее письмо направлено в адрес Федерации хоккея России.

Напомним, что НМХЛ - это бывшая МХЛ-Б. В прошлом сезоне в ней выступали тринадцать команд.

В этом году состав участников может увеличиться за счёт команд из Перми, Рязани и Кирово-Чепецка.

Планируется, что новый состав «Олимпии» будет сформирован на базе команды, выступавшей в прошлом сезоне в первенстве ЮХЛ.

Саму юниорку также сохранят, пополнив её воспитанниками хоккейных школ из Кирово-Чепецка и Кирова.