ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

19 июня 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.3352
EURO: 72.2291
Погода в городе Кирове:
утром:  +21...+23°C
днём:  +25...+27°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове проходит фестиваль военно-спортивных игр "Зарница"

Вчера, 11:54 | Просмотров: 191 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня в Кирове продолжается областной фестиваль детско-юношеских военно-спортивных игр. Как прошел первый день состязаний?
 
 
Равнение на знамя. Символы государства и региона выносят отличники строевой и физической подготовки.

До начала соревнований осталось меньше часа. Участники фестиваля военно-спортивных игр "Зарница" не скрывают свое волнение.

- Есть небольшое волнение. Очень страшно.
- Мы готовились к строевой, "знаменке", рукопашный бой.

Участвовать в "Зарнице" готовы 12-ть команд. За звание победителя борются более 120-ти человек со всей Кировской области. Показать свою боевую подготовку ребята смогут во время тактических игр.

В Кирове проходит фестиваль военно-спортивных игр "Зарница"АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Тактические игры состоятся в среду. Сегодня же ребятам необходимо показать свое мастерство в сборке-разборке автомата, стрельбе, плавании и некоторых других видах. Всего же фестиваль будет проходить в течении пяти дней. Его итоги будут подведены в пятницу».

Наравне с парнями военные дисциплины осваивают и девушки. Ольга Копьёва из Кикнурского района играючи собрала магазин автомата Калашникова. Техника хорошая, подкачала скорость, но Оля довольна своим выступлением на этом этапе соревнований.

В Кирове проходит фестиваль военно-спортивных игр "Зарница"ОЛЬГА КОПЬЁВА:
«Я ни разу не разбирала, точнее не собирала магазин, это был первый раз.
Результат, не сказать, что хороший, но мне понравилось».

Отставание от соперников Ольга и ее команда планируют сократить на других этапах, а их будет не мало. Впереди интеллектуальные игры, легкоатлетические соревнования и многое другое.

АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь дети не только соревнуются. После соревновательной программы для них соревновательная часть. Познавательная. Приезжают различные ведомства, службы, различные люди. С ребятами встречаются. Кроме этого, обязательно в программе будут боевые стрельбы, когда мы выедем на полигон федеральной службы исполнения наказаний».

Они разбиты по возрастным категориям. Самым младшим недавно исполнилось восемь, а самые взрослые уже учатся в старших классах. Победители соревнований в своей возрастной группе, отправятся защищать честь региона на всероссийский этап соревнований.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В с. Ильинском закрыли общественную баню.

19:08 18.06.2019


В с. Ильинском закрыли общественную баню.

Кировчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за ложный донос на полицейских.

16:37 18.06.2019


Кировчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за ложный донос на полицейских.

59-летняя жительница Кильмези продавала квартиру и "подарила" мошеннику 179 тысяч рублей.

16:19 18.06.2019


59-летняя жительница Кильмези продавала квартиру и "подарила" мошеннику 179 тысяч рублей.

В Слободском районе иномарка насмерть сбила пешехода.

15:26 18.06.2019


В Слободском районе иномарка насмерть сбила пешехода.

Специалисты министерства охраны окружающей среды проверят сообщения о массовой гибели рыбы в реке Проснице.

12:26 18.06.2019


Специалисты министерства охраны окружающей среды проверят сообщения о массовой гибели рыбы в реке Проснице.

На улице Производственной "ВАЗ-2115" столкнулся с «Киа Сид».

9:54 18.06.2019


На улице Производственной "ВАЗ-2115" столкнулся с «Киа Сид».

Из Кирова могут выселить предприятие, регулярно отравляющее воздух в городе.

9:44 18.06.2019


Из Кирова могут выселить предприятие, регулярно отравляющее воздух в городе.

Все новости

Вести. Кировская область

Юные кировчане изучают древнерусское фехтование и азы старинных ремесел

17:19 18.06.2019


Юные кировчане изучают древнерусское фехтование и азы старинных ремесел

ГФИ проверил пешеходные переходы вблизи учебных заведений

17:17 18.06.2019


ГФИ проверил пешеходные переходы вблизи учебных заведений

В Кирове проходит фестиваль военно-спортивных игр "Зарница"

11:54 18.06.2019


В Кирове проходит фестиваль военно-спортивных игр "Зарница"

В Кирове на особо охраняемой природной территории была построена ЛЭП

11:52 18.06.2019


В Кирове на особо охраняемой природной территории была построена ЛЭП

В Порошино состоялись Олимпийские сказочные игры

10:54 18.06.2019


В Порошино состоялись Олимпийские сказочные игры

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Команда из Кикнура представит Кировскую область на «Зарнице Приволжья»

01.08.2016


Команда из Кикнура представит Кировскую область на «Зарнице Приволжья»

В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница"

28.06.2017


В Юрьянском районе стартовал региональный этап военно-спортивной игры "Зарница"

Итоги военно-спортивной игры «Зарница»

10.08.2015


Итоги военно-спортивной игры «Зарница»

Победителем кировского регионального этапа окружной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» стала команда клуба "Преображенцы" из Кикнура.

10.08.2015


Победителем кировского регионального этапа окружной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» стала команда клуба…

Подготовка к Зарнице ПФО

24.08.2017


Подготовка к Зарнице ПФО

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья». Второй день

16.09.2015


Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья». Второй день

Популярные новости

В Кировской области из-за смертельного ДТП на жд переезде на несколько часов задержаны 3 пассажирских поезда.

15.06.2019


В Кировской области из-за смертельного ДТП на жд переезде на несколько часов задержаны 3 пассажирских поезда.

Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

08.06.2019


Великорецкий крестный ход возвращается в Киров.

Великорецкий крестный ход 2019

07.06.2019


Великорецкий крестный ход 2019

В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

06.06.2019


В Кирове более трех тысяч малышей остались без мест в детских садах

Вести. Киров (Россия-24) 07.06.2019

07.06.2019


Вести. Киров (Россия-24) 07.06.2019

В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

10.06.2019


В Кирове шквалистый ветер ломал деревья и срывал вывески.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх