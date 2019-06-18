В Кирове проходит фестиваль военно-спортивных игр "Зарница"
До начала соревнований осталось меньше часа. Участники фестиваля военно-спортивных игр "Зарница" не скрывают свое волнение.
- Есть небольшое волнение. Очень страшно.
- Мы готовились к строевой, "знаменке", рукопашный бой.
Участвовать в "Зарнице" готовы 12-ть команд. За звание победителя борются более 120-ти человек со всей Кировской области. Показать свою боевую подготовку ребята смогут во время тактических игр.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Тактические игры состоятся в среду. Сегодня же ребятам необходимо показать свое мастерство в сборке-разборке автомата, стрельбе, плавании и некоторых других видах. Всего же фестиваль будет проходить в течении пяти дней. Его итоги будут подведены в пятницу».
Наравне с парнями военные дисциплины осваивают и девушки. Ольга Копьёва из Кикнурского района играючи собрала магазин автомата Калашникова. Техника хорошая, подкачала скорость, но Оля довольна своим выступлением на этом этапе соревнований.
ОЛЬГА КОПЬЁВА:
«Я ни разу не разбирала, точнее не собирала магазин, это был первый раз.
Результат, не сказать, что хороший, но мне понравилось».
Отставание от соперников Ольга и ее команда планируют сократить на других этапах, а их будет не мало. Впереди интеллектуальные игры, легкоатлетические соревнования и многое другое.
АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь дети не только соревнуются. После соревновательной программы для них соревновательная часть. Познавательная. Приезжают различные ведомства, службы, различные люди. С ребятами встречаются. Кроме этого, обязательно в программе будут боевые стрельбы, когда мы выедем на полигон федеральной службы исполнения наказаний».
Они разбиты по возрастным категориям. Самым младшим недавно исполнилось восемь, а самые взрослые уже учатся в старших классах. Победители соревнований в своей возрастной группе, отправятся защищать честь региона на всероссийский этап соревнований.
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