В Кирове проходит фестиваль военно-спортивных игр "Зарница"

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Сегодня в Кирове продолжается областной фестиваль детско-юношеских военно-спортивных игр. Как прошел первый день состязаний?

Равнение на знамя. Символы государства и региона выносят отличники строевой и физической подготовки.До начала соревнований осталось меньше часа. Участники фестиваля военно-спортивных игр "Зарница" не скрывают свое волнение.Участвовать в "Зарнице" готовы 12-ть команд. За звание победителя борются более 120-ти человек со всей Кировской области. Показать свою боевую подготовку ребята смогут во время тактических игр.Наравне с парнями военные дисциплины осваивают и девушки. Ольга Копьёва из Кикнурского района играючи собрала магазин автомата Калашникова. Техника хорошая, подкачала скорость, но Оля довольна своим выступлением на этом этапе соревнований.Отставание от соперников Ольга и ее команда планируют сократить на других этапах, а их будет не мало. Впереди интеллектуальные игры, легкоатлетические соревнования и многое другое.Они разбиты по возрастным категориям. Самым младшим недавно исполнилось восемь, а самые взрослые уже учатся в старших классах. Победители соревнований в своей возрастной группе, отправятся защищать честь региона на всероссийский этап соревнований.