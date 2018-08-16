Футболисты кировского «Факела» одержали первую победу в новом сезоне.
Накануне в матче очередного тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с молодёжным составом ивановского «Текстильщика».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 4-3.
При том, что по ходу матча хозяева вели 3-0. В составе «Факела» дублем отметился Владислав Шихов.
В первом тайме он успешно реализовал два пенальти. Также отличились Константин Шишкин и Анатолий Твердов.
Заработав первые три очка, кировчане остаются на предпоследнем, восьмом месте. В лидерах – команда «Череповец».
В следующем туре «Факел» принимает тверскую «Волгу». Встреча пройдёт 26 июня.
На фото - команда "Факел" после победы в Иванове.
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