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Футболисты кировского «Факела» одержали первую победу в новом сезоне.

Сегодня, 10:58 | Просмотров: 101 | Версия для печати
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Накануне в матче очередного тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с молодёжным составом ивановского «Текстильщика».
 
Встреча завершилась победой гостей со счётом 4-3.
 
При том, что по ходу матча хозяева вели 3-0. В составе «Факела» дублем отметился Владислав Шихов.
 
В первом тайме он успешно реализовал два пенальти. Также отличились Константин Шишкин и Анатолий Твердов.
 
Заработав первые три очка, кировчане остаются на предпоследнем, восьмом месте. В лидерах – команда «Череповец».
 
В следующем туре «Факел» принимает тверскую «Волгу». Встреча пройдёт 26 июня.
 
На фото - команда "Факел" после победы в Иванове.


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