Хоккеисты чепецкой "Олимпии" приступили к тренировкам

Грядущий сезон в хоккейном клубе "Олимпия" ждут с особым интересом. Команда будет представлена в национальной молодежной хоккейной лиге. До начала чемпионата еще много времени. Но игроки уже приступили к тренировочной работе.Позади первое организационное собрание, углубленный медосмотр. И вот команда начинает тренировочный процесс. Как и заведено, он пока носит втягивающий характер. Вместе с игроками в предсезонку вступает и новый тренерский штаб. В нем чемпион Зимней Универсиады, мастер спорта международного класса Алексей Демаков. Его сфера деятельности - работа над обороной.На занятие вышло 17 человек. Состав молодёжки сформирован на базе команды, которая ранее выступала в первенстве ЮХЛ. В то, что через пару месяцев они соприкоснутся с хоккеем совсем другого уровня, юниоров не пугает. Фактор профессионального роста, благодаря вхождению в лигу, у них сейчас на первом плане.Костяк молодежки пока составляют воспитанники хоккейных школ Кирово-Чепецка и Кирова. Для новичков дверь открыта. На середину июля запланированы просмотровые сборы, где наставники детально оценят кандидатов на включение в окончательную заявку.Вектор игрового развития подопечных для себя определил и главный тренер. Предложение возглавить "Олимпию" он принял не раздумывая. Говорит, хорошо вернуться домой и приложить усилия, чтобы помочь родному клубу.Подготовка к сезону, по словам тренеров, началась даже с опережением сроков. Планы и нагрузки будут зависеть от готовности ледовой арены. Перед чемпионатом "Олимп-арену" ждет реконструкция. Их основных предусмотренных изменений - замена освещения и защитных стёкол на бортах.