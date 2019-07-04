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Хоккеисты чепецкой "Олимпии" приступили к тренировкам

Хоккеисты чепецкой "Олимпии" приступили к тренировкам

Вчера, 14:30
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Роман Четвериков

Грядущий сезон в хоккейном клубе "Олимпия" ждут с особым интересом. Команда будет представлена в национальной молодежной хоккейной лиге. До начала чемпионата еще много времени. Но игроки уже приступили к тренировочной работе.

Позади первое организационное собрание, углубленный медосмотр. И вот команда начинает тренировочный процесс. Как и заведено, он пока носит втягивающий характер. Вместе с игроками в предсезонку вступает и новый тренерский штаб. В нем чемпион Зимней Универсиады, мастер спорта международного класса Алексей Демаков. Его сфера деятельности - работа над обороной.

АЛЕКСЕЙ ДЕМАКОВ, ТРЕНЕР МХК "ОЛИМПИЯ":
«Я сам играл профессиональным защитником, поэтому мне есть, что ребятам подсказать. Надеюсь, они меня услышать, то что я хочу донести».

На занятие вышло 17 человек. Состав молодёжки сформирован на базе команды, которая ранее выступала в первенстве ЮХЛ. В то, что через пару месяцев они соприкоснутся с хоккеем совсем другого уровня, юниоров не пугает. Фактор профессионального роста, благодаря вхождению в лигу, у них сейчас на первом плане.

ДАНИЛА КРАПИВИН, НАПАДАЮЩИЙ МХК "ОЛИМПИЯ":
«Кажется такие большие нагрузки. Но на самом деле понимаешь, что только через труд можно добиться чего-то. Приходится терпеть и работать».

Костяк молодежки пока составляют воспитанники хоккейных школ Кирово-Чепецка и Кирова. Для новичков дверь открыта. На середину июля запланированы просмотровые сборы, где наставники детально оценят кандидатов на включение в окончательную заявку.

МАКСИМ МЕДОВИКОВ, ДИРЕКТОР МХК "ОЛИМПИЯ":
«На сегодняшний день наша основная задача это в каждых матчах набирать очки. Для нас после трех летнего перерыва в диковинку лига. Сезон присмотримся, как все дальше будет обстоять. У нас есть кадры, у нас есть резерв. С ним мы можем идти и развиваться».

Вектор игрового развития подопечных для себя определил и главный тренер. Предложение возглавить "Олимпию" он принял не раздумывая. Говорит, хорошо вернуться домой и приложить усилия, чтобы помочь родному клубу.

ВАЛЕНТИН СНИГИРЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР МХК "ОЛИМПИЯ":
«Для меня Быков и Знарок как кумиры тренеры. Их команды играют в атакующий, агрессивный хоккей. Они пришли в сборную, и она стала по-другому играть. Я проповедую примерно такой же стиль игры».

Подготовка к сезону, по словам тренеров, началась даже с опережением сроков. Планы и нагрузки будут зависеть от готовности ледовой арены. Перед чемпионатом "Олимп-арену" ждет реконструкция. Их основных предусмотренных изменений - замена освещения и защитных стёкол на бортах.

Хоккеисты чепецкой

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