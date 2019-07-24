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Контрольная работа: готовясь к сезону, играют юниоры и молодежный состав "Олимпии".

Контрольная работа: готовясь к сезону, играют юниоры и молодежный состав "Олимпии".

Сегодня, 12:01
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Роман Четвериков

Матч, который вызвал живой интерес у болельщиков. В рамках предсезонной подготовки юниоры "Олимпии" и ее молодежный состав провели контрольную игру.

Формат такой встречи был интересен обеим командам. Где, как не на льду, можно проверить себя в реальной игровой обстановке. У молодежки она пришлась на просмотровый сбор. В клуб приехали 20 человек, которым предоставлен шанс закрепиться в составе. Из этой группы тренерский штаб намерен оставить половину хоккеистов. Тех, кто будет подходить под требования и схему игры. В "Олимпии" она нацелена на атакующий стиль.

ВЛАДИСЛАВ ВЕРХОЛАНЦЕВ, НАПАДАЮЩИЙ МХК "ОЛИМПИЯ":
«Конечно, парни бодаются. Все хотят пробиться, попасть. На них смотрят тренера МХЛ».

В отличие от молодежки, юниоры имели больше ледовой практики. Поэтому их действия на площадке были более осмысленными. Да и самим игрокам на фоне основной команды хотелось выглядеть сплоченной боевой единицей. Мало в чем ей уступающей.

ИВАН РЯБОВ, ЗАЩИТНИК ЮХК "ОЛИМПИЯ":
«Как против них играть? Ну, в волчью стаю. Каждый с каждым. Не уступать им в единоборствах. Не смотреть, что они больше нас».

Несмотря на неофициальный характер матча, хоккей в исполнении "Олимпии" получился зрелищным и, что главное, результативным. Зрители увидели семь заброшенных шайб. В реализации моментов больше преуспели юниоры. На их счету шесть взятий ворот. Несмотря на чувствительное поражение, тренеры молодежной "Олимпия" преследовали свои цели на игру.

ВАЛЕНТИН СНИГИРЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР МХК "ОЛИМПИЯ":
«Для меня главное, чтобы у игроков было огромное желание играть в хоккей. Выходить на лед не мучиться, отбывать номер. Чтобы у них сердце было горячее, а голова холодная».

Предположительно, с 1 августа подготовка к сезону у "Олимпии" продолжится на родном льду. Сейчас его начинают заливать. Следующий этап - нанесение линий разметки. Переход на домашний тренировочный этап в клубе ждут с большим нетерпением.

МАКСИМ МЕДОВИКОВ, ДИРЕКТОР МХК "ОЛИМПИЯ":
«Горит, безусловно, горит. Трибуны об этом говорят. Много кто из Чепецка сегодня приехал. Город соскучился по хоккею, это однозначно. Мы все в ожидании начала чемпионата».

Он для "Олимпии" начнется 15 сентября. Первые матчи команда проведет дома. А перед стартом чемпионата олимпийцы сыграют на предсезонном турнире в Глазове.

Контрольная работа: готовясь к сезону, играют юниоры и молодежный состав

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