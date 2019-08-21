Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу на «Кубке Архангельского»
27 августа 2019 г. Глазов. МХК «АК-59» (Пермь) – «Олимпия» (Кирово-Чепецк). 1-3 (0-1, 1-1, 0-1).
Шайбы забросили: «АК-59» - Слепынин (Попов), 33.53 (бол.). «Олимпия» - Моисеев (Лаптев), 6.16, Смолянинов (Лужанский), 35.48, Чупин (Куимов, Моисеев), 53.31 (бол.).
Предсезонный турнир по хоккею с шайбой открылся сегодня в Глазове.
В стартовом матче подопечные Валентина Снигирёва обыграли пермский «АК-59» со счётом 3-1. В составе «Олимпии» отличились Александр Моисеев, Владислав Смолянинов и Егор Чупин.
Завтра, 28 августа «Олимпия» скрестит клюшки с хозяевами площадки – командой «Прогресс». Начало встречи в 17.30 по московскому времени.
Состав МХК «Олимпия» на «Кубке Архангельского»
Вратари:
Козулин Роман
Плюснин Максим
Защитники:
Верешков Никита
Колчин Иван
Логинов Андрей
Саетхужин Эмиль
Куимов Сергей
Иванов Степан
Саетхужин Ильдар
Лужанский Павел
Нападающие:
Рыбаков Александр
Закиев Марсель
Прохоров Даниил
Горбачёв Арсений
Смолянинов Владислав
Лаптев Александр
Уфимцев Ярослав
Чупин Егор
Гаранин Стефан
Моисеев Александр
Старшинов Лев
Верхоланцев Владислав
Фото группы болельщиков МХК "Олимпия"