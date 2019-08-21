Прямой эфир
23 авг 17:09 В Кирове закроют девять маршрутов общественного транспорта 22 авг 15:49 В Кирове задержали трех адвокатов по подозрению в даче взятки. 22 авг 17:26 В Кировской области возросло количество ДТП с мотоциклистами 23 авг 19:40 В музее Воинской славы вспоминали Курскую битву 21 авг 15:00 86 опасны: проверка выявила недостаточно оборудованные пешеходные переходы 22 авг 17:22 В Кирове отметили День российского флага 21 авг 17:12 В Кирове вспоминали историю вятской ветеринарии 23 авг 11:36 На Театральной площади прошла акция в честь Дня государственного флага 21 авг 17:15 Чинить нечего, заменили полностью: в Радужном новая теплотрасса 22 авг 15:52 В деле директора спортшколы "Юность" появились новые эпизоды.
8°C
$
66,26
73,61
28 августа 07:39
27 авг 17:39 Французы выбрали Яранск для съёмок реалити-шоу «Пекинский экспресс» 27 авг 17:28 Верхнекамский район получит на подготовку отопительного сезона 5 млн рублей 27 авг 17:24 Экс-глава города Кирова не пришел в суд по делу Яфаркина 27 авг 16:29 Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу на «Кубке Архангельского» 27 авг 15:22 Областной педсовет обсудил готовность к учебному году 27 авг 15:17 Новые купола водрузили на церковь, которую посещали Салтыков-Щедрин и Герцен 27 авг 12:15 В Малмыжском районе в ДТП с иномаркой погибла женщина. 27 авг 11:55 Кировчанки победили с японской вышивкой на суздальском конкурсе шитья 27 авг 11:54 В Орловском районе произошел несчастный случай на охоте. 27 авг 11:30 В рамках фестиваля на берегу Люльченки прошел субботник
Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу на «Кубке Архангельского»

Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу на «Кубке Архангельского»

Вчера, 16:29
281

Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу на «Кубке Архангельского»
27 августа 2019 г. Глазов. МХК «АК-59» (Пермь) – «Олимпия» (Кирово-Чепецк). 1-3 (0-1, 1-1, 0-1). 

Шайбы забросили: «АК-59» - Слепынин (Попов), 33.53 (бол.). «Олимпия» - Моисеев (Лаптев), 6.16, Смолянинов (Лужанский), 35.48, Чупин (Куимов, Моисеев), 53.31 (бол.).

Предсезонный турнир по хоккею с шайбой открылся сегодня в Глазове.

В стартовом матче подопечные Валентина Снигирёва обыграли пермский «АК-59» со счётом 3-1. В составе «Олимпии» отличились Александр Моисеев, Владислав Смолянинов и Егор Чупин.

Завтра, 28 августа «Олимпия» скрестит клюшки с хозяевами площадки – командой «Прогресс». Начало встречи в 17.30 по московскому времени.

Состав МХК «Олимпия» на «Кубке Архангельского»

Вратари:
Козулин Роман
Плюснин Максим

Защитники:
Верешков Никита
Колчин Иван
Логинов Андрей
Саетхужин Эмиль
Куимов Сергей
Иванов Степан
Саетхужин Ильдар
Лужанский Павел

Нападающие:
Рыбаков Александр
Закиев Марсель
Прохоров Даниил
Горбачёв Арсений
Смолянинов Владислав
Лаптев Александр
Уфимцев Ярослав
Чупин Егор
Гаранин Стефан
Моисеев Александр
Старшинов Лев
Верхоланцев Владислав
 
Фото группы болельщиков МХК "Олимпия"

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама