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Легенда кирово-чепецкого хоккея Андрей Трефилов отмечает 50-летний юбилей.

Легенда кирово-чепецкого хоккея Андрей Трефилов отмечает 50-летний юбилей.

Сегодня, 12:13
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Легенда кирово-чепецкого хоккея Андрей Трефилов отмечает 50-летний юбилей.
31 августа исполнилось 50 лет одному из самых прославленных воспитанников кирово-чепецкого хоккея, заслуженному мастеру спорта СССР Андрею Трефилову.

Начав заниматься хоккеем в детстве, свой первый матч за взрослую «Олимпию» будущий вратарь сборной провёл в 16 лет.

В 21 год Трефилов уже игрок московского «Динамо», в составе которого стал чемпионом СССР и СНГ. Тогда же пришёл и первый международный успех. На Зимней Олимпиаде 1992 года Андрей завоевал золотую медаль, а уже на следующий год стал чемпионом мира.

Кроме того, в активе хоккеиста – серебро Олимпиады в Нагано, бронза чемпионата мира и золото чемпионата Европы 1991 года.

Андрей Трефилов стал первым и пока единственным из чепецких хоккеистов, пробившихся в клубы НХЛ. В разные годы он защищал ворота «Калгари Флэймз», «Баффало Сейбрз», «Чикаго Блэкхокс». Завершил игровую карьеру в клубе высшей немецкой лиги «Дюссельдорф».

Сейчас Андрей Трефилов живёт в Германии, занимается агентской деятельностью.

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