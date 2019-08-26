Легенда кирово-чепецкого хоккея Андрей Трефилов отмечает 50-летний юбилей.

31 августа исполнилось 50 лет одному из самых прославленных воспитанников кирово-чепецкого хоккея, заслуженному мастеру спорта СССР Андрею Трефилову.Начав заниматься хоккеем в детстве, свой первый матч за взрослую «Олимпию» будущий вратарь сборной провёл в 16 лет.В 21 год Трефилов уже игрок московского «Динамо», в составе которого стал чемпионом СССР и СНГ. Тогда же пришёл и первый международный успех. На Зимней Олимпиаде 1992 года Андрей завоевал золотую медаль, а уже на следующий год стал чемпионом мира.Кроме того, в активе хоккеиста – серебро Олимпиады в Нагано, бронза чемпионата мира и золото чемпионата Европы 1991 года.Андрей Трефилов стал первым и пока единственным из чепецких хоккеистов, пробившихся в клубы НХЛ. В разные годы он защищал ворота «Калгари Флэймз», «Баффало Сейбрз», «Чикаго Блэкхокс». Завершил игровую карьеру в клубе высшей немецкой лиги «Дюссельдорф».Сейчас Андрей Трефилов живёт в Германии, занимается агентской деятельностью.