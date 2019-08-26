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Молодёжная команда «Олимпия» завоевала серебро «Кубка Архангельского»

Молодёжная команда «Олимпия» завоевала серебро «Кубка Архангельского»

Сегодня, 10:34
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Молодёжная команда «Олимпия» завоевала серебро «Кубка Архангельского»
30 августа 2019 г. Глазов. МХК «Прогресс» (Глазов) - МХК «Олимпия» (Кирово-Чепецк). 2-1 (0-0, 1-0, 1-1).

Шайбы забросили: «Прогресс» - Степаненко (Молчанов), Богданов (Цымбалюк). «Олимпия» - Куимов (Лаптев, Верхоланцев). 

В финальном матче турнира подопечные Валентина Снигирёва скрестили свои клюшки с хозяевами площадки – хоккеистами глазовского «Прогресса». Проигрывая по ходу встречи 0-1, кирово-чепецкая молодёжка сумела сравнять счёт – 1-1.

Всё шло к тому, что судьям придётся назначать овертайм, а затем, возможно, и серию буллитов, но буквально за 40 секунд до окончания третьего периода глазовчане вышли вперёд – 2-1. В итоге – победа «Прогресса».

«Олимпия» стала второй, что можно рассматривать, как хороший результат, учитывая, что на лёд чепчане вышли только в начале августа. 

В матче за третье место юниорский состав нефтекамского «Тороса» сенсационно обыграл пермский «АК-59» со счётом 6-3.

По итогам розыгрыша лучшим нападающим турнира был признан форвард «Олимпии» Александр Моисеев.

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