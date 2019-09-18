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Наши юные хоккеисты поборются за медали Первенства России

Наши юные хоккеисты поборются за медали Первенства России

Сегодня, 17:54
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Роман Четвериков

Юные хоккеисты приступили к выяснению отношений - кто из них достоин звания победителя Первенства России. Первый игровой тур прошел на льду спорткомплекса "Союз".

Юношеские Первенства проходят по определенным возрастам. Самые юные хоккеисты, те, кому уже исполнилось 10 лет, первыми вступают в розыгрыш призовых мест. Дистанция турнира рассчитана на весь сезон. Сильнейшая команда определится весной. А пока приходится набирать очки в стартовых официальных матчах. На льду "Союза" за них боролись четыре клуба.

АЛЕКСАНДР КУЦАН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ СШ "СОЮЗ":
«Была неплохая подготовка летом. Соскучились по игровой практике».

Возраст по хоккейным меркам у ребят молодой. Но это никак не сказывается на их желании показать себя мастерами клюшки. У каждой встречи своя интрига. Волнительными все 60 игровых минут становятся не только для тренеров, но и для родителей.

- Борись до конца. Быстрее, ну.

Детский хоккей - вещь непредсказуемая, в один голос утверждают специалисты. Но из 16 команд-участниц Первенства можно выделить тех, кто со знанием дела подходит к получению результата. "Союз" в трех матчах добился двух побед. Единственное поражение ему нанесло казанское "Динамо". Проигрыш обиден, прежде всего, счетом - 1-7.

ВЛАДИСЛАВ ЧЕРТКОВ, КАПИТАН КОМАНДЫ "СОЮЗ":
«Да, тяжело. После отдыха пришли надо вспомнить катание, броски. Ну, так-то все».

Гости из Татарстана были представлены двумя командами. Динамовцы по итогам первого тура возглавили турнирную таблицу в своей группе. А вот приехавшая "Волна" не смогла набрать в Кирове ни одного очка. Выступление хозяев льда пока определило их на третью строчку в розыгрыше хоккейного Первенства. Параллельно прошли матчи и в другой подгруппе. Впереди у ребят насыщенный игровой календарь с разъездами по городам Приволжья. Кроме "Союза", честь региона защищают и ребята из Кирово-Чепецкой "Олимпии".

Наши юные хоккеисты поборются за медали Первенства России

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