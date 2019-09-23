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«Олимпия» подарила болельщикам первую победу на домашнем льду.

«Олимпия» подарила болельщикам первую победу на домашнем льду.

Сегодня, 10:06
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«Олимпия» подарила болельщикам первую победу на домашнем льду.
Вечер пятницы 27 сентября в Кирово-Чепецке прошёл под знаком хоккея.

Возрождённая после трёхлетнего перерыва молодёжная команда «Олимпия» проводила свой первый домашний матч, принимая рыбинский «Полёт».

Почувствовать настроение болельщиков можно было уже в очереди за билетами. Горожане радостно приветствовали друг друга, поздравляли с праздником, делали прогнозы на предстоящий матч.

Не сказать, что трибуны были заполнены до отказа, но зрителей собралось достаточно. Среди них были замечены ветераны кирово-чепецкого хоккея Илья Антипин, Владимир Никулин, Ренат Абашев, Юрий Меньшенин, Егор Конфеткин. Это хороший знак! Значит верят бывалые хоккеисты в молодую команду, ждут от неё красивой и результативной игры.

Особо активные болельщики пришли с дудками и горнами, которые подавали свой голос каждый раз, когда хозяева забрасывали шайбу или успешно отражали атаку соперника. Когда же любимой команде требовалась поддержка, трибуны дружно скандировали «Шайбу! Шайбу!».

Первый период прошёл с некоторым преимуществом гостей. Однако ни одной из команд реализовать голевые ситуации так и не удалось. Счёт матча был открыт только на 34-й минуте, когда форвард «Олимпии» Егор Чупин, приняв пас от Александра Моисеева, отправил шайбу в сетку ворот «Полёта» – 1-0.

Самым богатым на события выдался третий период. На 45-й минуте гости сравняли счёт, но уже через полторы минуты «Олимпия» вновь вышла вперёд, причём усилиями всё той же пары Чупин – Моисеев. Только на этот раз ассистировал Егор, а забрасывал Александр – 2-1.

Наконец, третья шайба влетела в ворота рыбинской команды на 55-й минуте, когда хозяева наконец-то сумели разыграть большинство. Точную передачу Владислава Смолянинова замкнул капитан команда Сергей Куимов – 3-1. С таким результатом матч и завершился.

«Олимпия» одержала вторую победу подряд, заработала два очка и поднялась на второе место в турнирной таблице конференции «Восток». 28 сентября в 14 часов соперники проведут повторную встречу.

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