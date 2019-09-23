МХК «Олимпия» повторно обыграла «Полёт»

28 сентября соперники провели вторую встречу в рамках регулярного первенства НМХЛ.Болельщики, пропустившие этот матч, многое потеряли. В отличие от пятничной игры кирово-чепецкая молодёжка действовала заметно активнее и слаженнее. Как результат – победа с «сухим» счётом 4-0.Героем этой встречи стал голкипер «Олимпии» Максим Плюснин, умело отразивший все броски по своим воротам. Ещё месяц назад его никто и не рассматривал как вратаря № 1, но Максим сумел доказать, что вполне справляется с такой ролью. Впрочем, не будем спешить, ведь сезон только начался и все самые сложные матчи ещё впереди. Решением тренерского штаба голкипер будет стоять в «рамке» до первого поражения. Условие жёсткое, но вполне конкретное. Таким образом, в следующей встрече ворота «Олимпии» будет вновь защищать Максим Плюснин.Но вернёмся к субботней игре. Первая шайба в ворота гостей влетела на 10-й минуте матча. Голевую ситуацию разыграли Альберт Серазетдинов, Алексей Гаревских и завершивший атаку Григорий Яковлев. Все трое отличились в этом сезоне впервые.Ждать следующего гола болельщикам пришлось достаточно долго, но терпение было вознаграждено. На 32-й минуте соло в ворота «Полёта» исполнил Стефан Гаранин, а уже через 20 секунд Лев Старшинов с передачи Никиты Дудина и Владислава Верхоланцева забросил третью шайбу – 3-0.Болельщики, которые ещё не успели выплеснуть все эмоции после предыдущего гола, ликовали. Такой хоккей нам нужен!!!Наконец, четвёртая шайба была заброшена в концовке третьего периода, когда гости остались на площадке вчетвером. Численное большинство реализовал один из героев пятничной встречи, капитан команды Сергей Куимов, получивший пас от Александра Моисеева и Владислава Смолянинова, которые также неплохо потрудились в предыдущем матче с «Полётом».Заработав два очка, «Олимпия» сохранила за собой второе место в турнирной таблице конференции «Восток», уступая лишь ярославскому «Локо». Следующую пару матчей подопечные Валентина Снигирёва также проведут дома. 30 сентября и 1 октября «Олимпия» принимает череповецкий «Металлург». Начало обеих встреч в 18.30.