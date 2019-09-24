«Олимпия» порадовала болельщиков победой над рыбинским «Полетом»

"Олимпия" провела первую в сезоне серию домашних матчей. В соперниках был рыбинский "Полет", который впервые для себя открывал хоккейный Кирово-Чепецк. Игры собрали аншлаг, и глазами болельщиков прошедшие встречи увидел Роман Четвериков.В то, что "Олимп-Арена" соберет полные трибуны сомнений не вызывало. Горожане соскучились по большому хоккею. Возрождение молодежной команды стало одним из главных событий года. А первые домашние матчи долгожданным спортивным праздником.Обе команды подходили к матчам в разном настроении. "Олимпия" перед этим набрала первые очки. А "Полет" только строил планы по их набору. Стартовая двадцатиминутка прошла в упорной борьбе. Соперники часто удалялись, что создавало моменты для взятия ворот. Но на табло горели нули.В то, что голевая засуха продлится долго, болельщикам не верилось. Стартовая домашняя игра, это всегда, волнение. Но энергетика трибун рано или поздно раскрепощает хоккеистов. Ведь зрители приходят, чтобы увидеть красивые комбинации и заброшенные шайбы.Олимпийцы на правах хозяев первыми открыли счет. Показалось, что последует продолжение. Но "Полет" не собирался отсиживаться в обороне. Напротив, команда пошла вперед и добилась своего в начале третьего периода, сравняв счет.Разочарование трибун уже через несколько минут сменилось взрывом эмоций.Далее будет еще одна заброшенная шайба и победа со счетом 3-1. На следующий день вратарь "Олимпии" оформит сухой матч. А вот его коллега четырежды не справится с бросками хозяев льда. Они снова выиграют и тем самым, сделают отличный подарок болельщикам, которые сильно верят в то, что их любимая команда еще не раз сорвет аплодисменты за зрелищный, а главное, результативный хоккей.