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«Олимпия» порадовала болельщиков победой над рыбинским «Полетом»

«Олимпия» порадовала болельщиков победой над рыбинским «Полетом»

Вчера, 17:48
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Роман Четвериков

"Олимпия" провела первую в сезоне серию домашних матчей. В соперниках был рыбинский "Полет", который впервые для себя открывал хоккейный Кирово-Чепецк. Игры собрали аншлаг, и глазами болельщиков прошедшие встречи увидел Роман Четвериков.

В то, что "Олимп-Арена" соберет полные трибуны сомнений не вызывало. Горожане соскучились по большому хоккею. Возрождение молодежной команды стало одним из главных событий года. А первые домашние матчи долгожданным спортивным праздником.

- Эта команда, которую мы очень долго ждали. И это очень приятно, что она снова к нам пришла.

Обе команды подходили к матчам в разном настроении. "Олимпия" перед этим набрала первые очки. А "Полет" только строил планы по их набору. Стартовая двадцатиминутка прошла в упорной борьбе. Соперники часто удалялись, что создавало моменты для взятия ворот. Но на табло горели нули.

- Да мне кажется, что первый период сыграли не в нашу пользу. Соперник физически посильнее. Говорю как бывший хоккеист.

ЛЕВ СТАРШИНОВ, НАПАДАЮЩИЙ МХК "ОЛИМПИЯ":
«Конечно, есть над чем работать. Нужно работать весь сезон. Но уже что-то вырисовывается, что-то наиграно. Рисунок постепенно появляется».

В то, что голевая засуха продлится долго, болельщикам не верилось. Стартовая домашняя игра, это всегда, волнение. Но энергетика трибун рано или поздно раскрепощает хоккеистов. Ведь зрители приходят, чтобы увидеть красивые комбинации и заброшенные шайбы.

МАКСИМ МЕДОВИКОВ, ДИРЕКТОР МХК "ОЛИМПИЯ":
«Всегда команда гостей, приезжающая к нам говорила, что трибуны очень сильно давят и нам некомфортно играть. Поэтому, одни из самых сильных и хороших болельщиков это болельщики Кирово-Чепецка».

Олимпийцы на правах хозяев первыми открыли счет. Показалось, что последует продолжение. Но "Полет" не собирался отсиживаться в обороне. Напротив, команда пошла вперед и добилась своего в начале третьего периода, сравняв счет.

- Бывает. Это игра. Но к чему-то стремиться надо, к победам.

Разочарование трибун уже через несколько минут сменилось взрывом эмоций.

- Мы их выиграем. Это наша "Олимпия". Она всех порвет. Мы выиграем. Мы должны это сделать. "Олимпия", "Олимпия"

Далее будет еще одна заброшенная шайба и победа со счетом 3-1. На следующий день вратарь "Олимпии" оформит сухой матч. А вот его коллега четырежды не справится с бросками хозяев льда. Они снова выиграют и тем самым, сделают отличный подарок болельщикам, которые сильно верят в то, что их любимая команда еще не раз сорвет аплодисменты за зрелищный, а главное, результативный хоккей.

«Олимпия» порадовала болельщиков победой над рыбинским «Полетом»

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