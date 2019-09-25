Чемпионат Кировской области по рогейну - на велосипедах и бегом

Кировчане прошли и проехались по тайным тропам. Под таким названием прошла приключенческая гонка, которая с каждым разом собирает все больше людей, считающих, что без экстрима жизнь бывает неполноценной.Это испытание очень похоже на спортивное ориентирование. До старта все участники получают карты. После начинается построение маршрута. Известно только, что рельеф дистанции будет далеко не идеальным.Глина, пески, переправы, поля и леса. Тайными тропы бывают на первоначальный взгляд. Но стоит потратить время и проявить мышление как трасса обретает более четкие очертания.Особенность гонки в том, что каждый КП имеет свою ценность. Наиболее дорогие находятся в самых труднодоступных местах. Собрать их максимальное количество условие победы. На это дается 10 часов. На некоторых гонках лимит времени дается в сутки.Такие экстрим соревнования проводились уже в 11-й раз. Нынче они прошли в формате Чемпионата области по рогейну на велосипедах и бегом. Рогейн - это вид спорта. В нем участвуют команды, состоящие из двух, трёх, четырёх или пяти человек.Для повышения интереса к гонке организаторы каждый раз выбирают новые полигоны. В этот раз им приглянулась местность за поселком Сосновый. Изучать ее отправилось 90 человек.Ошибочно считать, что участники постоянно в движении. Исходя из продуманной тактики, они могут делать остановки и тратить зачетное время по своему усмотрению.Сама дистанция преподносит множество сюрпризов. Например, встречи с дикими животными. А ошибочное чтение карты вынуждает, в прямом смысле, страдать, когда приходится выбираться из буреломов. Но все это оставляет море впечатлений и желание принять участие в гонке на следующей год.