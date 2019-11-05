Киров готовится к соревнованиям по ледолазанию

Трасса для ледолазания будет готова примерно через неделю. Сотрудники спортивной школы вручную делают так называемую сосульку. Как это происходит?Костюм химзащиты. Без него не обойтись. Армейский резиновый плащ лучше всего защищает от влаги. А ее будет очень много. Сотрудники спортшколы смешивают снег с водой, чтобы потом из этого создать трассу для ледолазания.Рабочие создают ледовую трассу не в одиночку. Им помогают спортсмены. За лопаты берутся, как начинающие альпинисты, так и мастера спорта.Параллельно с созданием трассы спортсменам нужно тренироваться. На кировском скалодроме свое мастерство оттачивают не только кировчане. Здесь можно встретить альпинистов из Чехии, Монголии и даже стран западной Европы. Француз Этьен Пото говорит, что, тренируясь на кировской трассе он чувствует, как растет его профессиональный уровень."Сосулька" одна, а трассы на ней будет три, по числу граней. Каждый день удается нанести слой снега только на две стороны. Толщина слоя, примерно пять семь сантиметров. Что бы спортсменам было удобно на трассе должно быть семь слоев.Первые соревнования на этой ледовой трассе состоятся уже в декабре. Это будет этап кубка России. Спортсмены начнут тренироваться на "сосульке" уже через неделю.