Киров готовится к соревнованиям по ледолазанию

Трасса для ледолазания будет готова примерно через неделю. Сотрудники спортивной школы вручную делают так называемую сосульку. Как это происходит?
Костюм химзащиты. Без него не обойтись. Армейский резиновый плащ лучше всего защищает от влаги. А ее будет очень много. Сотрудники спортшколы смешивают снег с водой, чтобы потом из этого создать трассу для ледолазания.
МИХАИЛ ЯКИМОВ:
«Мокрый снег, подача воды в бадью. Снег, вода. И этим лепим вручную».
Рабочие создают ледовую трассу не в одиночку. Им помогают спортсмены. За лопаты берутся, как начинающие альпинисты, так и мастера спорта.
ВАЛЕРИЯ БОГДАН, СПОРТСМЕНКА:
«Этот процесс не быстрый. Мы привозим снег с катка или с поля. Постоянно вода течет на "сосульку". "Сосулька" заливается недели две-три. Работа идет весь день и все люди задействованы».
Параллельно с созданием трассы спортсменам нужно тренироваться. На кировском скалодроме свое мастерство оттачивают не только кировчане. Здесь можно встретить альпинистов из Чехии, Монголии и даже стран западной Европы. Француз Этьен Пото говорит, что, тренируясь на кировской трассе он чувствует, как растет его профессиональный уровень.
ЭТЬЕН ПОТО, СПОРТСМЕН:
«Да, у нас нет такого, во Франции. Здесь хорошо тренироваться. Это хорошая трасса, хороший трамплин, хороший лед».
"Сосулька" одна, а трассы на ней будет три, по числу граней. Каждый день удается нанести слой снега только на две стороны. Толщина слоя, примерно пять семь сантиметров. Что бы спортсменам было удобно на трассе должно быть семь слоев.
ПАВЕЛ ШАБАЛИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Работает холодильный агрегат. Сейчас подает минус восемь градусов. Снаружи у нас плюс два. Температура льда - минус восемь».
Первые соревнования на этой ледовой трассе состоятся уже в декабре. Это будет этап кубка России. Спортсмены начнут тренироваться на "сосульке" уже через неделю.