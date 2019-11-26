"Родина" проиграла очередной домашний матч

"Родина" провела очередной домашний матч. В соперниках был один из лидеров Суперлиги, красноярский "Енисей". Но даже ему пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться победы.Приезд "Енисея" это как футбольный "Зенит" или "Спартак". На этот клуб принято ходить. Кировчане встретили визит одного из фаворитов чемпионата скромно. Ажиотажа на трибунах на виделось. Но даже пришедшие болельщики увидели игру, похожую на матч плей-офф."Енисей" в чемпионате дышит в спину "Ска-Нефтянику". Красноярцы одна из самых забивающих команд, которые, кроме этого, привыкли брать игру под контроль. В случае с "Родиной" этот фактор ушел на второй план. Хозяева поля сумели навязать борьбу и даже вести по счету. Но красноярский клуб не из тех, кто привык сдаваться.Пять забитых мячей. "Родина" выдала один из самых зрелищных матчей. Один из его отрезков получился насыщенным по забитым мячам. Начало второго тайма получилось сверхрезультативным. Это образно называлось перестрелкой. 10 минут хватило командам, чтобы пять раз распечатать ворота противника. Больше в этом преуспели красноярцы.Покер шведа Эдлунда, хет-трик Ломанова, мяч Миргазова. "Енисей" выиграл 8-5. "Родина", несмотря на поражение, не замыкает турнирную таблицу. Она идет 12-й. На этой неделе ей предстоит сыграть на выезде с "Кузбассом" и "Сибсельмашем". В родных стенах 14 декабря команда Игоря Загоскина примет нижегородский "Старт".