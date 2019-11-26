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"Родина" проиграла очередной домашний матч

"Родина" проиграла очередной домашний матч

Сегодня, 18:15
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Роман Четвериков


"Родина" провела очередной домашний матч. В соперниках был один из лидеров Суперлиги, красноярский "Енисей". Но даже ему пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться победы.

Приезд "Енисея" это как футбольный "Зенит" или "Спартак".  На этот клуб принято ходить. Кировчане встретили визит одного из фаворитов чемпионата скромно. Ажиотажа на трибунах на виделось. Но даже пришедшие болельщики увидели игру, похожую на матч плей-офф.

МИХАИЛ ПАШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "ЕНИСЕЙ:
«Я буду короток. Качеством игры я не доволен. Некоторые контратаки были хорошие. У нас было много брака в игре. Будем разбирать эту игру, для нашей команды много пропускать пять мячей».

"Енисей" в чемпионате дышит в спину "Ска-Нефтянику". Красноярцы одна из самых забивающих команд, которые, кроме этого, привыкли брать игру под контроль. В случае с "Родиной" этот фактор ушел на второй план. Хозяева поля сумели навязать борьбу и даже вести по счету. Но красноярский клуб не из тех, кто привык сдаваться.

СЕРГЕЙ ЛОМАНОВ, НАПАДАЮЩИЙ ХК "ЕНИСЕЙ":
«Все-таки сказалось мастерство и накатанность. Но ребята стараются. Они на правильном пути».

Пять забитых мячей. "Родина" выдала один из самых зрелищных матчей. Один из его отрезков получился насыщенным по забитым мячам. Начало второго тайма получилось сверхрезультативным. Это образно называлось перестрелкой. 10 минут хватило командам, чтобы пять раз распечатать ворота противника. Больше в этом преуспели красноярцы.

ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Будем разбираться. "Енисей" с победой. Для зрителей матч интересный. Но для меня это пища для размышлений как играть в обороне. Я таким количеством брака побеждать будет очень тяжело».

Покер шведа Эдлунда, хет-трик Ломанова, мяч Миргазова. "Енисей" выиграл 8-5. "Родина", несмотря на поражение, не замыкает турнирную таблицу. Она идет 12-й. На этой неделе ей предстоит сыграть на выезде с "Кузбассом" и "Сибсельмашем". В родных стенах 14 декабря команда Игоря Загоскина примет нижегородский "Старт".
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