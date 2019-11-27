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Валентин Снигирёв уволен с должности главного тренера МХК «Олимпия».

Валентин Снигирёв уволен с должности главного тренера МХК «Олимпия».

Сегодня, 11:31
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Валентин Снигирёв уволен с должности главного тренера МХК «Олимпия».

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Исполняющим обязанности наставника команды назначен Алексей Демаков, работавший ранее вторым тренером «Олимпии».

Отметим, что под руководством Валентина Снигирёва кирово-чепецкая молодёжка провела 20 матчей, заработала 10 очков и занимает сейчас предпоследнее, седьмое место в конференции «Восток».

Алексею Демакову предстоит выправить эту ситуацию, однако решить задачу по выходу в плей-офф уже вряд ли удастся.

5 и 6 декабря в очередном туре первенства НМХЛ «Олимпия» принимает саратовский «Кристалл». Имея в активе 19 очков, эта команда находится на шестом месте в турнирной таблице розыгрыша.
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