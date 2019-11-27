Валентин Снигирёв уволен с должности главного тренера МХК «Олимпия».

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.Исполняющим обязанности наставника команды назначен Алексей Демаков, работавший ранее вторым тренером «Олимпии».Отметим, что под руководством Валентина Снигирёва кирово-чепецкая молодёжка провела 20 матчей, заработала 10 очков и занимает сейчас предпоследнее, седьмое место в конференции «Восток».Алексею Демакову предстоит выправить эту ситуацию, однако решить задачу по выходу в плей-офф уже вряд ли удастся.5 и 6 декабря в очередном туре первенства НМХЛ «Олимпия» принимает саратовский «Кристалл». Имея в активе 19 очков, эта команда находится на шестом месте в турнирной таблице розыгрыша.