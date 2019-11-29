Кировские самбисты завоевали призовые места на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде

В середине декабря пройдет Первенство ПФО по самбо. Готовясь к нему, кировчане приняли участие во всероссийском турнире. Выступление получилось удачным. Завоеваны 4 медали, среди которых одна золотая. С победителем и призерами встретился Роман Четвериков.Три федеральных округа, около 200 участников, некоторые даже высоко котируются в мире. Турнир в Нижнем Новгороде изначально считался представительным. От нашей области на него поехало 9 самбистов. Им по 15-16 лет. Но они уже составляют костяк сборной команды. Поэтому, схватки проводят зрело и напористо.Сергею Попцову нередко выпадает сложная сетка. Бороться часто приходится с авторитетными сверстниками. Победам рад, поражения учат. В Нижнем до финала не добрался. Пришлось довольствоваться бронзой. Неприятный осадок остался, но есть время, чтобы исправить ошибки, говорит спортсмен. Дмитрию Поскребышеву тоже есть над чем поработать. Но его выступление на турнире сложилось более удачно. Домой привезена золотая награда.Задача выложится по полной перед ребятами не стояла. Старт носит близкий к тренировочному характер. Но это не давало повода бороться в расслабленном состоянии.Предстоящее Первенство ПФО станет серьезным испытанием для самбистов. От них в лучшем случае тренер ждет медалей. Доволен он будет местами, которые дадут пропуск на российское Первенство. Оно пройдет уже в будущем году.