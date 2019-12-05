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Кировский конькобежец Данил Смирнов стал бронзовым призёром Кубка мира среди юниоров

Кировский конькобежец Данил Смирнов стал бронзовым призёром Кубка мира среди юниоров

Сегодня, 12:30
83
Роман Четвериков
Кировский конькобежец Данил Смирнов стал бронзовым призёром Кубка мира среди юниоров


Стоило конькобежцам перейти к соревновательной практике, как сразу завоевана медаль на международной арене. Заслуга в этом принадлежит Данилу Смирнову, ставшему призером одного из этапов юниорского Кубка мира.

То, что год от года Смирнов прогрессирует тренеры сборной видят. В это межсезонье они впервые взяли кировчанина на сборы. С предложенными нагрузками на высокогорье он справился. Не затерялся и когда пошла ледовая подготовка.  Контрольные старты лишь убедили наставников. Данил готов к сдаче важного экзамена на данном этапе карьеры. Конькобежец заслужил право выступить на юниорском Кубке мира.

ДАНИЛ СМИРНОВ, МАСТЕР СПОРТА ПРИЗЕР ЭТАПА КУБКА МИРА:
«Это были первые мои международные соревнования. В целом, это было необычно. Приезжаешь в другую страну и выступаешь не за область, а за Россию».

Смирнов дебютировал в Норвегии. Пробежал две гонки и дважды вошел в первую десятку. После был выход на каток в Нидерландах. Здешний лед ему показался более скоростным. Поэтому, третье место в командном спринте отчасти стало закономерным. На высоком результате сказалась и форма спортсмена, по личным ощущениям, хорошо вкатившегося в сезон.   

ДАНИЛ СМИРНОВ, МАСТЕР СПОРТА ПРИЗЕР ЭТАПА КУБКА МИРА:
«Показать хороший результат и превзойти свои личные результаты. Такие цели ставил и неплохо получилось по такому льду и по таким стартам».

Ему сейчас 18. На будущий год Смирнов переходит во взрослый спорт. Он знает. По началу там будет сложно. Но иного пути к достижению поставленных целей в коньках у него нет.

АНДРЕЙ ПЛЮСНИН СТАРШИЙ ТРЕНЕР КОНЬКОБЕЖНОЙ ШКОЛЫ "ДИНАМО":
«Есть ребята очень хорошие, очень способные, но не хватает вот этого характера. Ну и конечно, он трудится с детства в наших условиях».

Локальная задача на сезон - достойно выступить на финале юниорского Кубка мира, куда Смирнов уже пробился. В идеале открыть для себя и мировое Первенство. Национальная команда на него сформируется по итогам Первенства страны, которому также будут предшествовать интенсивные сборы.
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