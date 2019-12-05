Кировский конькобежец Данил Смирнов стал бронзовым призёром Кубка мира среди юниоров

Стоило конькобежцам перейти к соревновательной практике, как сразу завоевана медаль на международной арене. Заслуга в этом принадлежит Данилу Смирнову, ставшему призером одного из этапов юниорского Кубка мира.То, что год от года Смирнов прогрессирует тренеры сборной видят. В это межсезонье они впервые взяли кировчанина на сборы. С предложенными нагрузками на высокогорье он справился. Не затерялся и когда пошла ледовая подготовка. Контрольные старты лишь убедили наставников. Данил готов к сдаче важного экзамена на данном этапе карьеры. Конькобежец заслужил право выступить на юниорском Кубке мира.Смирнов дебютировал в Норвегии. Пробежал две гонки и дважды вошел в первую десятку. После был выход на каток в Нидерландах. Здешний лед ему показался более скоростным. Поэтому, третье место в командном спринте отчасти стало закономерным. На высоком результате сказалась и форма спортсмена, по личным ощущениям, хорошо вкатившегося в сезон.Ему сейчас 18. На будущий год Смирнов переходит во взрослый спорт. Он знает. По началу там будет сложно. Но иного пути к достижению поставленных целей в коньках у него нет.Локальная задача на сезон - достойно выступить на финале юниорского Кубка мира, куда Смирнов уже пробился. В идеале открыть для себя и мировое Первенство. Национальная команда на него сформируется по итогам Первенства страны, которому также будут предшествовать интенсивные сборы.