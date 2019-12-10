Кировская «Родина» проиграла нижегородскому «Старту»

В Кирове "Родина" провела очередной матч чемпионата Суперлиги. Команда принимала нижегородский "Старт". Соперник был по силам кировчанам. Но нескольких минут гостям хватило, чтобы обеспечить себе победу."Родина" и "Старт" тяжело входили в чемпионат. К нижегородцам первая победа пришла лишь в пятом туре. Кировчане взяли полноценные три очка в следующем. В обоих случаях обыгран был "Мурман". Очное противостояние соперников ожидалось у болельщиков с большим интересом. Киров против Нижнего это всегда бескомпромиссные поединки. Турнирное положение обязывало каждую из команд сыграть на победу.Перед приездом на "Родину" "Старт" преподнес сенсацию. Им был обыгран "Кузбасс". Поэтому тренерский штаб кировчан понимал. Соперник на подъеме. Он и открыл счет в матче. Хозяева на это ответили двумя мячами Алексея Бушуева. В следующий раз взятие ворот нижегородцев случилось лишь через полчаса. И этот промежуток времени сыграл ключевую роль в игре. Четыре результативные атаки "Старта" фактически сняли все вопросы о победителе. Камбэк "Родины" лишь сделал итоговый счет более приемлемым для нее. Поражение 4-5 стало дебютом для Дениса Половникова, сменившего Игоря Загоскина на посту главного тренера команды.В декабре "Родина" проведет еще две встречи. Обе пройдут на домашнем льду. Первая в теории предполагает взятие очков. Кировчане примут соседа по таблице, ульяновскую "Волгу". Ей на смену приедет "Водник", располагающийся в ее верхней части.