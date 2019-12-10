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Кировская «Родина» проиграла нижегородскому «Старту»

Кировская «Родина» проиграла нижегородскому «Старту»

Вчера, 15:24
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Роман Четвериков
Кировская «Родина» проиграла нижегородскому «Старту»


В Кирове "Родина" провела очередной матч чемпионата Суперлиги. Команда принимала нижегородский "Старт". Соперник был по силам кировчанам. Но нескольких минут гостям хватило, чтобы обеспечить себе победу.

"Родина" и "Старт" тяжело входили в чемпионат. К нижегородцам первая победа пришла лишь в пятом туре. Кировчане взяли полноценные три очка в следующем. В обоих случаях обыгран был "Мурман". Очное противостояние соперников ожидалось у болельщиков с большим интересом. Киров против Нижнего это всегда бескомпромиссные поединки. Турнирное положение обязывало каждую из команд сыграть на победу.

АНДРЕЙ БЕГУНОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "СТАРТ":
«Мы играем другим составом. У нас нет 5 человек, которые начинали сезон. Основных. Нам просто приходится сыгрываться. И все лучше получается».

Перед приездом на "Родину" "Старт" преподнес сенсацию. Им был обыгран "Кузбасс". Поэтому тренерский штаб кировчан понимал. Соперник на подъеме. Он и открыл счет в матче. Хозяева на это ответили двумя мячами Алексея Бушуева. В следующий раз взятие ворот нижегородцев случилось лишь через полчаса. И этот промежуток времени сыграл ключевую роль в игре. Четыре результативные атаки "Старта" фактически сняли все вопросы о победителе. Камбэк "Родины" лишь сделал итоговый счет более приемлемым для нее. Поражение 4-5 стало дебютом для Дениса Половникова, сменившего Игоря Загоскина на посту главного тренера команды.

ДЕНИС ПОЛОВНИКОВ, И.О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ХК "РОДИНА":
«Хочу я в эту команду, не знаю сколько я здесь буду находиться, привить ей хоккей атакующий. Да, были ошибки. Но хочу, чтобы направление игры было атакующим».

В декабре "Родина" проведет еще две встречи. Обе пройдут на домашнем льду. Первая в теории предполагает взятие очков. Кировчане примут соседа по таблице, ульяновскую "Волгу". Ей на смену приедет "Водник", располагающийся в ее верхней части.  
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