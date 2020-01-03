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Кировские штангисты выявили сильнейших.

Кировские штангисты выявили сильнейших.

3 января 2020 12:39
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Кировские штангисты выявили сильнейших.

Участниками прошедшего в Кирове чемпионата области по тяжёлой атлетике стали более пятидесяти спортсменов.

Своих воспитанников направили четыре спортивные школы.

Борьба за медали развернулась в тринадцати весовых категориях.

В итоге звание абсолютной чемпионки области завоевала мастер спорта Ксения Козина. У мужчин не было равных кандидату в мастера спорта Анатолию Комарову.

По итогам прошедших стартов будет сформирована сборная области, которая в январе выступит на первенстве России в Старом Осколе.

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