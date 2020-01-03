Кировские штангисты выявили сильнейших.

Участниками прошедшего в Кирове чемпионата области по тяжёлой атлетике стали более пятидесяти спортсменов.
Своих воспитанников направили четыре спортивные школы.
Борьба за медали развернулась в тринадцати весовых категориях.
В итоге звание абсолютной чемпионки области завоевала мастер спорта Ксения Козина. У мужчин не было равных кандидату в мастера спорта Анатолию Комарову.
По итогам прошедших стартов будет сформирована сборная области, которая в январе выступит на первенстве России в Старом Осколе.