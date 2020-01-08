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Кировские легкоатлеты проявили себя на окружных стартах.

Кировские легкоатлеты проявили себя на окружных стартах.

Вчера, 10:16
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Кировские легкоатлеты проявили себя на окружных стартах.

В Новочебоксарске прошли чемпионат и первенство Приволжья по легкой атлетике.

По итогам соревнований в активе кировчан четыре медали.

Диана Дасаева стала второй в прыжках с шестом. С таким же результатом в прыжках в высоту выступил Никита Трушков.

Ещё две медали завоевали эстафетные четвёрки.

Алексей Жигалов, Владимир Вершинин, Сергей Мокрушин и Иван Суворов стали третьими в эстафете 4 по 200 метров среди юношей.

Елена Ложкина, Анастасия Фёдоровых, Надежда Следникова и Ульяна Донскова завоевали бронзу в эстафете 4 по 200 метров среди юниорок.
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