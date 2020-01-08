Кировские ледолазы с успехом выступили в Южной Корее.

Здесь прошёл второй этап Кубка мира.Безоговорочным лидером среди женщин стала заслуженный мастер спорта России Мария Толоконина, одержавшая победы в обеих дисциплинах.Ещё одну золотую медаль завоевал Максим Томилов, показавший лучший результат в категории «Трудность».В скоростном восхождении у женщин Валерия Богдан стала второй, Алёна Власова - третьей. У мужчин Никита Глазырин финишировал с третьим результатом.Итого шесть медалей.