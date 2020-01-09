В Кирово-Чепецке решается судьба боксерского центра

Новогодний нокдаун испытал спортивный клуб "Боец", получивший от администрации Кирово-Чепецка уведомление о повышении арендной платы. Учредители задумались о закрытии боксерского центра. Можно ли исправить ситуацию?Помещение бывшего магазина пустовало несколько лет. Пока в 2013 муниципалитет не передал его в аренду клубу. Реконструкция обошлась в 2 млн. рублей. Солидная сумма была потрачена и на приобретение спортивного инвентаря. Сейчас в клубе занимаются ребята от 5 до 18 лет. Тренерами подготовлено пять кандидатов в мастера спорта. Воспитанники входят в состав сборной области.Средства учредителей клуба уходят и на выплату арендной платы. Она "Бойцу" установлена на льготных условиях как некоммерческой спортивной организации. К концу 19-го года она составляла 40 рублей за квадратный метр. С 1 января администрация повысила ее на 20 рублей, отказавшись от перехода на рыночную стоимость аренды помещения площадью в 300 квадратов. Рост платы, по мнению руководства клуба, увеличит расходы. Тем более, что накапливается и задолженность по коммунальным платежам.В клубе прошло организационное собрание с участием родителей, детей и неравнодушных граждан. На повестке был один вопрос. Что делать в сложившейся ситуации. Закрыться или искать компромиссное решение с муниципалитетом.Администрацией, как вариант, предложена смена правового статуса клуба. Что позволит получать грантовую поддержку на ведение хозяйственной деятельности. Учредителям же "Бойца" выход из проблемы видится в безвозмездной аренде на длительный срок. Какое решение будет принято в итоге, возможно, определит встреча двух сторон в пятницу.