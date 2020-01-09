В Кирово-Чепецке решается судьба боксерского центра

Новогодний нокдаун испытал спортивный клуб "Боец", получивший от администрации Кирово-Чепецка уведомление о повышении арендной платы. Учредители задумались о закрытии боксерского центра. Можно ли исправить ситуацию?
Помещение бывшего магазина пустовало несколько лет. Пока в 2013 муниципалитет не передал его в аренду клубу. Реконструкция обошлась в 2 млн. рублей. Солидная сумма была потрачена и на приобретение спортивного инвентаря. Сейчас в клубе занимаются ребята от 5 до 18 лет. Тренерами подготовлено пять кандидатов в мастера спорта. Воспитанники входят в состав сборной области.
АНАТОЛИЙ СКРЯБИН, ПРЕЗИДЕНТ СК "БОЕЦ":
«Самый дешевый выезд в области, ну, 10000 руб. Все что за регион это от 20 до 50 тысяч. В год делаем до 10 командировок. Все осваиваем за свой счет».
Средства учредителей клуба уходят и на выплату арендной платы. Она "Бойцу" установлена на льготных условиях как некоммерческой спортивной организации. К концу 19-го года она составляла 40 рублей за квадратный метр. С 1 января администрация повысила ее на 20 рублей, отказавшись от перехода на рыночную стоимость аренды помещения площадью в 300 квадратов. Рост платы, по мнению руководства клуба, увеличит расходы. Тем более, что накапливается и задолженность по коммунальным платежам.
МИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК":
«Мы понимаем значимость любой спортивно-образовательной организации для города. Ходят взрослые и дети, показывают результат. Но тем не менее, если это юрлицо, должно жить в пределах своей бюджетной сметы».
В клубе прошло организационное собрание с участием родителей, детей и неравнодушных граждан. На повестке был один вопрос. Что делать в сложившейся ситуации. Закрыться или искать компромиссное решение с муниципалитетом.
ВЛАДИСЛАВ АККУЗИН, ДИРЕКТОР СК "БОЕЦ":
«Держать секцию ради секции и без роста смысла нет. Чтобы ребята росли нужно ездить. А если оплачивать все, что необходимо, то поставим крест на выездах».
Администрацией, как вариант, предложена смена правового статуса клуба. Что позволит получать грантовую поддержку на ведение хозяйственной деятельности. Учредителям же "Бойца" выход из проблемы видится в безвозмездной аренде на длительный срок. Какое решение будет принято в итоге, возможно, определит встреча двух сторон в пятницу.