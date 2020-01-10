Прямой эфир
10 янв 16:34 Дело Пленкиной. День первый. 14 янв 15:33 В Кирове состоялось очередное слушание по делу Марии Пленкиной 10 янв 12:07 Кировчане обеспокоены состоянием лошади, пострадавшей на Театральной площади 10 янв 19:30 Лучших сотрудников прокуратуры области чествовали в преддверии профессионального праздника 10 янв 16:09 МХК «Олимпия» открывает игровой год тремя домашними матчами. 13 янв 10:53 10 января в Кирове состоялось очередное судебное заседание по делу Марии Плёнкиной 10 янв 16:07 ЮХК «Олимпия» сыграет с лидером дивизиона «Восток». 10 янв 19:30 В Кирове некоторые дороги во дворах покрыты толстым слоем льда и снега 10 янв 11:19 Кировчане недовольны состоянием бесплатных катков 10 янв 11:23 В библиотеке № 3 проходит конкурс рождественских рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»
1°C
$
61,57
68,66
17 января 02:33
16 янв 18:09 Юная кировчанка, на лечение которой всем миром собирали 20 миллионов рублей, вернулась домой 16 янв 18:05 Специалисты ГИМС проверяют безопасность купелей 16 янв 18:03 Жители региона о послании президента федеральному собранию 16 янв 15:12 В музее Грина открылась выставка, посвященная Марине Цветаевой 16 янв 15:03 В Кирове выясняют, почему сразу несколько автобусов маршрута номер 23 не вышли на линию 16 янв 10:40 Шесть кировских легкоатлетов вошли в состав сборной страны. 16 янв 08:57 Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу в новом году. 15 янв 18:12 В селе Медяны Юрьянского района верующие готовятся к празднику Крещения 15 янв 18:12 Снежная скульптура умельца из Тужи продолжает покорять просторы интернета 15 янв 18:10 В Кирово-Чепецке решается судьба боксерского центра
Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу в новом году.

Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу в новом году.

Вчера, 08:57
270

Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу в новом году.

В очередном туре первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова обыграли команду «Рязань» со счётом 1-0.

Единственную шайбу в ворота гостей в начале третьего периода забросил нападающий Данила Крапивин, замкнувший передачу Даниила Прохорова.

Отлично отыграл в этой встрече голкипер «Олимпии» Максим Плюснин. Отразив все двадцать бросков в створы ворот, он пополнил свой актив вторым «сухим» матчем за сезон.

Заработав два очка, «Олимпия» остаётся на седьмом месте в конференции «Восток».

17 января кирово-чепецкая молодёжка принимает команду «Тверичи», которой ранее на выезде уступила 1-2.

Начало встречи в 18.30, сообщает «Радио России – Кировская область».
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама