Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу в новом году.

В очередном туре первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова обыграли команду «Рязань» со счётом 1-0.Единственную шайбу в ворота гостей в начале третьего периода забросил нападающий Данила Крапивин, замкнувший передачу Даниила Прохорова.Отлично отыграл в этой встрече голкипер «Олимпии» Максим Плюснин. Отразив все двадцать бросков в створы ворот, он пополнил свой актив вторым «сухим» матчем за сезон.Заработав два очка, «Олимпия» остаётся на седьмом месте в конференции «Восток».17 января кирово-чепецкая молодёжка принимает команду «Тверичи», которой ранее на выезде уступила 1-2.Начало встречи в 18.30, сообщает «Радио России – Кировская область».