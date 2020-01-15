Прямой эфир
17 янв 10:19 Дело Пленкиной. Приговор. 17 янв 18:04 Кировский областной суд вынес приговор по делу Марии Плёнкиной 15 янв 18:10 В Кирово-Чепецке решается судьба боксерского центра 17 янв 08:55 Состав молодёжной команды «Олимпия» укрепили шестью новыми игроками. 15 янв 12:07 Прокурор запросил для кировчанки, заморившей голодом дочь, 13 лет лишения свободы 15 янв 18:09 Кировчане жалуются на работу автобусов на 74-ом маршруте 15 янв 12:14 В поселке Торфяном Оричевского района устранили аварию на газопроводе 16 янв 18:09 Юная кировчанка, на лечение которой всем миром собирали 20 миллионов рублей, вернулась домой 15 янв 18:12 В селе Медяны Юрьянского района верующие готовятся к празднику Крещения 17 янв 18:17 Кировские католики уже не могут проводить богослужения в Александровском костёле
$
61,86
68,62
21 января 19:36
21 янв 18:22 В Вятском художественном музее представлены сказочные иллюстрации художников Ю. Васнецова и Е. Чарушина 21 янв 18:17 Кировские школьники приняли участие в областном инженерном конкурсе 21 янв 18:13 Скончался один из первых кировских кинооператоров Юрий Веретенников 21 янв 18:08 Родители жалуются на сырой потолок и отвалившуюся штукатурку в детсаду на Дзержинского 21 янв 18:05 В Кирове прошло заседание постоянной Комиссии по ЖКХ и транспорту 21 янв 15:17 В ДЮСШ "Юность" прошел областной чемпионат по борьбе грепплинг 21 янв 11:59 В Кирове стартовал региональный этап всероссийского турнира юных хоккеистов "Золотая шайба" 21 янв 10:56 В Кирове начали работать три "Школы полного дня" 21 янв 10:50 РСТ рассказала об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте 21 янв 09:48 Юные хоккеисты «Олимпии» ведут борьбу на окружном этапе Спартакиады учащихся России.
В Кирове прошло первенство области по греко-римской борьбе среди старших юношей.

В Кирове прошло первенство области по греко-римской борьбе среди старших юношей.

Сегодня, 09:31
161

В Кирове прошло первенство области по греко-римской борьбе среди старших юношей.

В соревнованиях приняли участие воспитанники шести спортивных школ и клубов из Кирова и Кирово-Чепецка.

Поединки проходили в двенадцати весовых категориях.

Лидером по количеству завоёванных наград стала команда спортшколы «Юность». На её счету шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Вместе с тем, победителем в самой престижной весовой категории, до 120 килограммов, стал Матвей Шулятьев из Кирово-Чепецка. Юноша занимается в спортивной школе олимпийского резерва «Олимпия» у тренера Андрея Петракова.

По итогам соревнований будет сформирована сборная области для участия в окружном первенстве, которое пройдёт в конце января – начале февраля в Саранске, сообщает «Радио России – Кировская область».
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама