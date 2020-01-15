В Кирове прошло первенство области по греко-римской борьбе среди старших юношей.

В соревнованиях приняли участие воспитанники шести спортивных школ и клубов из Кирова и Кирово-Чепецка.Поединки проходили в двенадцати весовых категориях.Лидером по количеству завоёванных наград стала команда спортшколы «Юность». На её счету шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.Вместе с тем, победителем в самой престижной весовой категории, до 120 килограммов, стал Матвей Шулятьев из Кирово-Чепецка. Юноша занимается в спортивной школе олимпийского резерва «Олимпия» у тренера Андрея Петракова.По итогам соревнований будет сформирована сборная области для участия в окружном первенстве, которое пройдёт в конце января – начале февраля в Саранске, сообщает «Радио России – Кировская область».