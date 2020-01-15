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21 января 19:37
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Юные хоккеисты «Олимпии» ведут борьбу на окружном этапе Спартакиады учащихся России.

Юные хоккеисты «Олимпии» ведут борьбу на окружном этапе Спартакиады учащихся России.

Сегодня, 09:48
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Юные хоккеисты «Олимпии» ведут борьбу на окружном этапе Спартакиады учащихся России.

Турнир стартовал сегодня в Саранске.

В ледовых сражениях принимают участие двенадцать команд со всего Приволжья.

Кировскую область представляют воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимпия» (тренеры Посохин А.А. и Гертнер О.О.).

На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Ульяновской и Пензенской областей, Пермского края, Удмуртии и Татарстана.

После этого пройдут стыковые матчи, по результатам которых определятся победитель и призёры.

Сильнейшие команды округа поедут на всероссийский финал спартакиады, сообщает «Радио России – Кировская область».
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