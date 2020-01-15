Юные хоккеисты «Олимпии» ведут борьбу на окружном этапе Спартакиады учащихся России.

Турнир стартовал сегодня в Саранске.В ледовых сражениях принимают участие двенадцать команд со всего Приволжья.Кировскую область представляют воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимпия» (тренеры Посохин А.А. и Гертнер О.О.).На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Ульяновской и Пензенской областей, Пермского края, Удмуртии и Татарстана.После этого пройдут стыковые матчи, по результатам которых определятся победитель и призёры.Сильнейшие команды округа поедут на всероссийский финал спартакиады, сообщает «Радио России – Кировская область».