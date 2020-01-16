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Кировская штангистка выполнила норматив мастера спорта.

Кировская штангистка выполнила норматив мастера спорта.

Вчера, 12:53
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Кировская штангистка выполнила норматив мастера спорта.

Результат был зафиксирован на прошедшем в Старом Осколе юниорском первенстве России.

15-летняя Анастасия Бармина из Вятской спортивной школы олимпийского резерва заняла на нём шестое место в своей весовой категории, зафиксировав в рывке 66 килограммов, в толчке – 84 килограмма.

По словам тренера Карлена Сарояна, спортсменке пришлось состязаться с более взрослыми соперницами, отсюда и результат. Вместе с тем, мастерский норматив выполнен, и это главное.

Отметим, что Анастасия Бармина стала третьей кировчанкой – мастером спорта по тяжёлой атлетике.

Ранее этого звания удостоились Ксения Козина и Виктория Чумакова, сообщает «Радио России – Кировская область».
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