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23 янв 17:47 Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане 23 янв 17:45 Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено 23 янв 15:25 В Кирове впервые прошел Чемпионат и первенство Кировской области по танцевальному спорту 23 янв 15:24 Подробности ЧП в кировской школе № 66. 23 янв 15:18 Инспекторы ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений правил парковки 23 янв 11:05 В Пижанском районе столкнулись три автомобиля. 23 янв 10:26 В Кировской области задержали мошенников, подозреваемых в многомиллионных аферах (ВИДЕО). 22 янв 17:49 В Кирове состоялся финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба" 22 янв 17:45 В Нововятске выступили студенты Нижегородской консерватории 22 янв 17:42 В Кирове появилась крупнейшая в ПФО государственная клинико-диагностическая лаборатория
В Кирове впервые прошел Чемпионат и первенство Кировской области по танцевальному спорту

В Кирове впервые прошел Чемпионат и первенство Кировской области по танцевальному спорту

Вчера, 15:25
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Роман Четвериков
В Кирове впервые прошел Чемпионат и первенство Кировской области по танцевальному спорту


Сегодня брейк-данс вновь на пике популярности. Этот танцевальный стиль зародился в 60-е годы прошлого века в Америке и стал одним из направлений хип-хопа. В Кирове самые сильные брейкеры встретились на Чемпионате и первенстве области.

Фестивали брейкинга. Это то, что совсем недавно объединяло поклонников танцевальных баттлов. Начиная с семи лет, они готовы выходить перед публикой и показывать номера, в которых даже 20 секунд хватает, чтобы показать свое мастерство. Некоторые это делают в оригинальной форме. Другие предпочитают быть похожим на настоящего брейкера.

АРТЕМ СТАРОДУМОВ:
«Это чтобы выполнять элементы такие как гвоздь. Это кручение на голове. Научился недавно, но уже кручу 4 оборота без рук».

Со стороны, кажется, что так двигаться может каждый. Однако брейк-данс требует постоянных тренировок. Тело должно быть сильным и гибким. Только тогда появляется легкость и динамика. Танцевальные движения можно было увидеть на первом в истории Чемпионате и Первенстве области по брейкингу.

ИЛЬЯ ЖУЙКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Буквально с весны, мы все оформили. Сейчас брейкинг в нашей федерации как новая дисциплина. Он дополнение как к рок-н-роллу и танцевальному спорту».

Программа турнира состояла из сольных и командных выступлений по олимпийской системе. То есть, на выбывание с определением финальной группы участников. Возрастных ограничений не было. На танцпол выходили дети, тинейджеры и опытные танцоры.

АНДРЕЙ СТАРОДУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БРЕЙКИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас специальная программа, с которой работают судьи. Оценка происходит при помощи планшетов. Составляется визуальная картинка на экране, чтобы  участник видел, как его оценили. Это здорово и очень наглядно».

Физические качества, артистизм и оригинальность. Вот что, в первую очередь, оценивали судьи. И каждый из брейкеров был в праве удивить их неординарным выступлением.

ИВАН СИДОРИН:
«Я готовлюсь к соревнованиям. Но никогда не учу движения. Что попадется, то и делаю. Что в голову придет».

Первый чемпионат по брейкингу стал и шагом по формированию сборной команды, которой предстоит защищать честь региона на всероссийских турнирах.   
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