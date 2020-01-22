В Кирове впервые прошел Чемпионат и первенство Кировской области по танцевальному спорту

Сегодня брейк-данс вновь на пике популярности. Этот танцевальный стиль зародился в 60-е годы прошлого века в Америке и стал одним из направлений хип-хопа. В Кирове самые сильные брейкеры встретились на Чемпионате и первенстве области.
Фестивали брейкинга. Это то, что совсем недавно объединяло поклонников танцевальных баттлов. Начиная с семи лет, они готовы выходить перед публикой и показывать номера, в которых даже 20 секунд хватает, чтобы показать свое мастерство. Некоторые это делают в оригинальной форме. Другие предпочитают быть похожим на настоящего брейкера.
АРТЕМ СТАРОДУМОВ:
«Это чтобы выполнять элементы такие как гвоздь. Это кручение на голове. Научился недавно, но уже кручу 4 оборота без рук».
Со стороны, кажется, что так двигаться может каждый. Однако брейк-данс требует постоянных тренировок. Тело должно быть сильным и гибким. Только тогда появляется легкость и динамика. Танцевальные движения можно было увидеть на первом в истории Чемпионате и Первенстве области по брейкингу.
ИЛЬЯ ЖУЙКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Буквально с весны, мы все оформили. Сейчас брейкинг в нашей федерации как новая дисциплина. Он дополнение как к рок-н-роллу и танцевальному спорту».
Программа турнира состояла из сольных и командных выступлений по олимпийской системе. То есть, на выбывание с определением финальной группы участников. Возрастных ограничений не было. На танцпол выходили дети, тинейджеры и опытные танцоры.
АНДРЕЙ СТАРОДУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БРЕЙКИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас специальная программа, с которой работают судьи. Оценка происходит при помощи планшетов. Составляется визуальная картинка на экране, чтобы участник видел, как его оценили. Это здорово и очень наглядно».
Физические качества, артистизм и оригинальность. Вот что, в первую очередь, оценивали судьи. И каждый из брейкеров был в праве удивить их неординарным выступлением.
ИВАН СИДОРИН:
«Я готовлюсь к соревнованиям. Но никогда не учу движения. Что попадется, то и делаю. Что в голову придет».
Первый чемпионат по брейкингу стал и шагом по формированию сборной команды, которой предстоит защищать честь региона на всероссийских турнирах.