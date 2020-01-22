В Кирове впервые прошел Чемпионат и первенство Кировской области по танцевальному спорту

Сегодня брейк-данс вновь на пике популярности. Этот танцевальный стиль зародился в 60-е годы прошлого века в Америке и стал одним из направлений хип-хопа. В Кирове самые сильные брейкеры встретились на Чемпионате и первенстве области.Фестивали брейкинга. Это то, что совсем недавно объединяло поклонников танцевальных баттлов. Начиная с семи лет, они готовы выходить перед публикой и показывать номера, в которых даже 20 секунд хватает, чтобы показать свое мастерство. Некоторые это делают в оригинальной форме. Другие предпочитают быть похожим на настоящего брейкера.Со стороны, кажется, что так двигаться может каждый. Однако брейк-данс требует постоянных тренировок. Тело должно быть сильным и гибким. Только тогда появляется легкость и динамика. Танцевальные движения можно было увидеть на первом в истории Чемпионате и Первенстве области по брейкингу.Программа турнира состояла из сольных и командных выступлений по олимпийской системе. То есть, на выбывание с определением финальной группы участников. Возрастных ограничений не было. На танцпол выходили дети, тинейджеры и опытные танцоры.Физические качества, артистизм и оригинальность. Вот что, в первую очередь, оценивали судьи. И каждый из брейкеров был в праве удивить их неординарным выступлением.Первый чемпионат по брейкингу стал и шагом по формированию сборной команды, которой предстоит защищать честь региона на всероссийских турнирах.