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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
Кировские лыжники стали призёрами окружного этапа Спартакиады учащихся России.

Кировские лыжники стали призёрами окружного этапа Спартакиады учащихся России.

Вчера, 08:48
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Кировские лыжники стали призёрами окружного этапа Спартакиады учащихся России.

Соревнования прошли в Удмуртии, собрав команды из тринадцати регионов Приволжья.

Обойдя сильнейших соперников из Татарстана, Пермского края и Нижегородской области, но уступив хозяевам лыжни, кировская сборная заняла второе место.

Наилучших результатов из кировчан добились девушки. Так, Эльвира Шабалина завоевала две медали, став второй в гонке на 5 километров свободным стилем и третьей на дистанции 10 километров классическим стилем.

Порадовали кировчанки и в эстафете. Квартет в составе Ульяны Ситниковой, Анны Кощеевой, Анастасии Сысолятиной и Эльвиры Шабалиной занял второе место в гонке 4 по 3,3 километра.

Став призёрами окружного этапа, кировчане пробились в финал Спартакиады учащихся России, который пройдёт с 7 по 13 марта в Красноярске.
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