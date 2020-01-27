Кировские лыжники стали призёрами окружного этапа Спартакиады учащихся России.

Соревнования прошли в Удмуртии, собрав команды из тринадцати регионов Приволжья.Обойдя сильнейших соперников из Татарстана, Пермского края и Нижегородской области, но уступив хозяевам лыжни, кировская сборная заняла второе место.Наилучших результатов из кировчан добились девушки. Так, Эльвира Шабалина завоевала две медали, став второй в гонке на 5 километров свободным стилем и третьей на дистанции 10 километров классическим стилем.Порадовали кировчанки и в эстафете. Квартет в составе Ульяны Ситниковой, Анны Кощеевой, Анастасии Сысолятиной и Эльвиры Шабалиной занял второе место в гонке 4 по 3,3 километра.Став призёрами окружного этапа, кировчане пробились в финал Спартакиады учащихся России, который пройдёт с 7 по 13 марта в Красноярске.