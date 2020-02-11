Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо"

Конькобежцы разыграли между собой приз Кирова. Эти соревнования одни из старейших в стране. В этом году они проводились уже в 82-й раз. И прошедшие старты вновь доказали, что дорожки стадиона "Динамо" по-прежнему привлекательны и быстры для мастеров конька.
Что нам Европа, если и в глубинке условия не хуже. Приезжие спортсмены не раз отмечали. Лучше льда, чем в Кирове, в России еще надо поискать. Не подкачали местные ледовары и на этот раз. На их стороне был многолетний опыт и хороший помощник. Февральский морозец, подгонявший спортсменов. Такие условия сейчас редкость для конькобежного спорта, ушедшего полностью под крышу. Но, согласно календарю, бегать на свежем воздухе все же приходится.
ИРИНА КУЗНЕЦОВА:
«Здесь просто получаешь удовольствие. Понимаешь, насколько это тяжело было раньше тренироваться в таких условиях. И начинаешь ценить это все».
Большинство конькобежцев, заявляясь на приз Кирова, хотят не только пробежаться по лучшему льду в России. Многие мечтают войти в историю данных соревнований и встать в один ряд со знаменитостями, чьи фамилии красуются в книге рекордов.
АНДРЕЙ ПЛЮСНИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР КОНЬКОБЕЖНОЙ ШКОЛЫ "ДИНАМО":
«Последние рекорды были переписаны в прошлом году. Была хорошая погода, приезжали одни из сильнейших спортсменов и рекорды были установлены очень высокого уровня».
Медали приза Кирова разыгрывается в так называемом "малом многоборье". Дистанции у мужчин, женщин и юниоров традиционно разбиты в диапазоне от 500 до 5000 метров. В не таком уж далеком прошлом приза Кирова приезд звезд конькобежного спорта почти всегда оборачивался рекордными результатами. Но их достижения лишь дополнительный раздражитель для молодежи, рвущейся на ведущие роли в сборной.
АЛЕКСЕЙ СУВОРОВ, МСМК ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ:
«Если не ошибаюсь, с прошлого года Кубков России стало на один меньше. Пропускать их чревато. Поэтому, все кто не на Кубках мира, они приезжают сюда и принимают участие».
История проведения приза Кирова богата на разного рода достижения. Одно время определенный вес этим соревнования придавали визиты зарубежных конькобежцев. Сейчас, в основном, здесь выступают отечественные мастера коньков.
АННА ЧЕРНОВА, МСМК ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ:
«Я после игр в Корее год лечилась, делала перерыв, и это первый сезон, когда я возвращаюсь. Бегаю по кубкам России. Скажем так, довольствуюсь малым».
В отличие от взрослых, кировские юниоры показали себя на домашнем льду с хорошей стороны. Данил Смирнов на двух дистанциях забежал в пятерку сильнейших. А в забеге на 5-ть километров показал второе время.