Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо"

Конькобежцы разыграли между собой приз Кирова. Эти соревнования одни из старейших в стране. В этом году они проводились уже в 82-й раз. И прошедшие старты вновь доказали, что дорожки стадиона "Динамо" по-прежнему привлекательны и быстры для мастеров конька.Что нам Европа, если и в глубинке условия не хуже. Приезжие спортсмены не раз отмечали. Лучше льда, чем в Кирове, в России еще надо поискать. Не подкачали местные ледовары и на этот раз. На их стороне был многолетний опыт и хороший помощник. Февральский морозец, подгонявший спортсменов. Такие условия сейчас редкость для конькобежного спорта, ушедшего полностью под крышу. Но, согласно календарю, бегать на свежем воздухе все же приходится.Большинство конькобежцев, заявляясь на приз Кирова, хотят не только пробежаться по лучшему льду в России. Многие мечтают войти в историю данных соревнований и встать в один ряд со знаменитостями, чьи фамилии красуются в книге рекордов.Медали приза Кирова разыгрывается в так называемом "малом многоборье". Дистанции у мужчин, женщин и юниоров традиционно разбиты в диапазоне от 500 до 5000 метров. В не таком уж далеком прошлом приза Кирова приезд звезд конькобежного спорта почти всегда оборачивался рекордными результатами. Но их достижения лишь дополнительный раздражитель для молодежи, рвущейся на ведущие роли в сборной.История проведения приза Кирова богата на разного рода достижения. Одно время определенный вес этим соревнования придавали визиты зарубежных конькобежцев. Сейчас, в основном, здесь выступают отечественные мастера коньков.В отличие от взрослых, кировские юниоры показали себя на домашнем льду с хорошей стороны. Данил Смирнов на двух дистанциях забежал в пятерку сильнейших. А в забеге на 5-ть километров показал второе время.