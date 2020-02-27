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28 февраля 14:38
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание

В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание

Сегодня, 10:52
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Роман Четвериков
В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание


Четыре насыщенных дня ждут поклонников ледолазания. На трамплине стартовал Чемпионат и Первенство России по этой дисциплине.

В Киров приехало около 150 спортсменов из 20 регионов страны. Право открыть соревнования получили юные ледолазы. Борьбу за медали в четырех возрастных группах они начали с подъемов на трудность. Кировскую, как и еще ряд ледолазных школ, относят к основным соискателям на награды. Интригу таят в себе и финалы среди взрослых спортсменов. Зимний сезон у них подходит к концу. Чемпионат в Кирове - последняя возможность подняться на подиум.

ПАВЕЛ ШАБАЛИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ:
«Дело в том, что сборная команда России на следующий год формируется по итогам Кубка России, Чемпионата и по итогам международных стартов. Поэтому, спортсмены вынуждены выступать везде. Битва здесь будет нешуточная».
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