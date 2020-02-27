В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание

Четыре насыщенных дня ждут поклонников ледолазания. На трамплине стартовал Чемпионат и Первенство России по этой дисциплине.В Киров приехало около 150 спортсменов из 20 регионов страны. Право открыть соревнования получили юные ледолазы. Борьбу за медали в четырех возрастных группах они начали с подъемов на трудность. Кировскую, как и еще ряд ледолазных школ, относят к основным соискателям на награды. Интригу таят в себе и финалы среди взрослых спортсменов. Зимний сезон у них подходит к концу. Чемпионат в Кирове - последняя возможность подняться на подиум.