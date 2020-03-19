Кировчане стали лучшими на соревнованиях по охотничьему биатлону в Республике Марий Эл. На пьедестал поднялись сразу две наши команды. Победители поразили все мишени. Серебряные призеры также показали хороший результат.
Старты были непростыми. Условия соревнований отличались от тех, которые проводят в нашем регионе. Трасса - пять километров вместо трех и два огневых рубежа. И тем не менее, единственная девушка, принимавшая участие в состязаниях, была удостоена звания «Лучший стрелок»
МАЙЯ РЗАЕВА, ОХОТНИК-БИАТЛОНИСТ:
«Все спрашивают, откуда такие результаты, без тренировок не будет результата никогда, мы просто без патрона стоим дома, по полчаса, по часу, без этих навыков пять из пяти и шесть из шести вы никогда не выбьете».
В открытых республиканских соревнованиях в Марий Эл участвовали, кроме хозяев, команды из Татарстана, Чувашии, Кировской и Нижегородской областей. Бежали не по одному, как обычно, а эстафетой.
ВЛАДИМИР ЛИХАЧЕВ, ОХОТНИК-БИАТЛОНИСТ:
«33 человека стартуют все вместе, кто-то выбивается, кто-то отстает, на стрельбище приходят, уже видно, кто лидер, кто отстающий, видно, кто как стреляет, видно, кто как уходит на следующий круг и на следующую стрельбу».
Отметим, что охотничий биатлон зародился именно в Кировской области около тридцати лет назад. Приходят в этот пока любительский вид спорта иногда случайно.
КОНСТАНТИН СВИДУНОВИЧ, ОХОТНИК-БИАТЛОНИСТ:
«Друг позвал поучаствовать в охотничьем биатлоне, решил попробовать, бежал первый раз, меня обогнали три человека, что меня подрастроило, потому что я не люблю проигрывать».
И сейчас, на соревнованиях в Марий Эл, Константин Свидунович был как раз в составе той команды, которая поразила все 18 мишеней, обеспечив себе первое место. Серебряными призерами стали тоже кировчане. Состязания всегда стараются приблизить к реальной охоте в лесу, в зимний период.
ВЛАДИМИР КОРЕПАНОВ, ОХОТНИК-БИАТЛОНИСТ:
«Кто-то идет в загон, кто-то стоит на номерах, у меня хобби ходить в загон, там нужны навыки не только стрельбы, но навыки хождения по нашим вятским холмам, смотришь наверх, а там сто метров высоты, как-то туда нужно подняться».
Вятские охотники-биатлонисты сетуют, что в этом году не удалось провести областные соревнования, потому что в регионе нет ни одного сертифицированного стрельбища для гражданских лиц. Практиковаться можно только во время охотничьего сезона.
МАЙЯ РЗАЕВА, ОХОТНИК-БИАТЛОНИСТ:
«Пристрелять оружие в лесу сейчас уже нет возможности, так как стрельбища нет, готовиться негде, в тире уже не то, охотникам и на сто метров приходится по зверю стрелять, и дальше».
А между тем, в двух первенствах России из четырех, кировские команды дважды становились победителями. И сейчас охотники-биатлонисты надеются, что место для региональных соревнований все же удастся оборудовать, и зрелищные соревнования будут проходить и в дальнейшем.
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