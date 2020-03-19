Кировчане стали лучшими на соревнованиях по охотничьему биатлону в Республике Марий Эл. На пьедестал поднялись сразу две наши команды. Победители поразили все мишени. Серебряные призеры также показали хороший результат.Старты были непростыми. Условия соревнований отличались от тех, которые проводят в нашем регионе. Трасса - пять километров вместо трех и два огневых рубежа. И тем не менее, единственная девушка, принимавшая участие в состязаниях, была удостоена звания «Лучший стрелок»В открытых республиканских соревнованиях в Марий Эл участвовали, кроме хозяев, команды из Татарстана, Чувашии, Кировской и Нижегородской областей. Бежали не по одному, как обычно, а эстафетой.Отметим, что охотничий биатлон зародился именно в Кировской области около тридцати лет назад. Приходят в этот пока любительский вид спорта иногда случайно.И сейчас, на соревнованиях в Марий Эл, Константин Свидунович был как раз в составе той команды, которая поразила все 18 мишеней, обеспечив себе первое место. Серебряными призерами стали тоже кировчане. Состязания всегда стараются приблизить к реальной охоте в лесу, в зимний период.Вятские охотники-биатлонисты сетуют, что в этом году не удалось провести областные соревнования, потому что в регионе нет ни одного сертифицированного стрельбища для гражданских лиц. Практиковаться можно только во время охотничьего сезона.А между тем, в двух первенствах России из четырех, кировские команды дважды становились победителями. И сейчас охотники-биатлонисты надеются, что место для региональных соревнований все же удастся оборудовать, и зрелищные соревнования будут проходить и в дальнейшем.