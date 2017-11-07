Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 17 ноября 2017 года.
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- Первые жертвы коварного осеннего льда. Рыбака спасли случайные прохожие.
- В Кирове прошла спецакция, посвященная Дню памяти жертв ДТП.
- В День недоношенных детей в гости к своим спасителям в Перинатальном центре пришли бывшие пациенты - мамы с подросшими малышами.
- "Я просто люблю жизнь". В библиотеке Герцена открылась выставка известного кировского художника Дмитрия СЕнникова.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1971 год. Спартакиада народов СССР в Кирове.
- В Кирове прошла спецакция, посвященная Дню памяти жертв ДТП.
- В День недоношенных детей в гости к своим спасителям в Перинатальном центре пришли бывшие пациенты - мамы с подросшими малышами.
- "Я просто люблю жизнь". В библиотеке Герцена открылась выставка известного кировского художника Дмитрия СЕнникова.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1971 год. Спартакиада народов СССР в Кирове.
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