Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 17 ноября 2017 года.

- Первые жертвы коварного осеннего льда. Рыбака спасли случайные прохожие.

- В Кирове прошла спецакция, посвященная Дню памяти жертв ДТП.

- В День недоношенных детей в гости к своим спасителям в Перинатальном центре пришли бывшие пациенты - мамы с подросшими малышами.

- "Я просто люблю жизнь". В библиотеке Герцена открылась выставка известного кировского художника Дмитрия СЕнникова.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1971 год. Спартакиада народов СССР в Кирове.

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