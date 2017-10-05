Кировчане переходит на новую систему платы за теплоснабжение

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Киров переходит на новую систему платы за теплоснабжения. Как это отразится на кошельках горажан?Изменение способа платы за отопление вводится согласно распоряжению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Если раньше сумма в расчётах равномерно распределялась на весь год, то по новой системе кировчане будут платить за факт отопления. Т.е. за время отопительного сезона. Нововведения вступили в силу с 1 сентября. В домах, где установлены общедомовые приборы учета, оплата будет взиматься по фактическим показаниям счетчиков и поровну делиться на всех собственников. Рост платы за тепло они увидят уже с октября. Наиболее затратными станут декабрь, январь и февраль. Месяцы, когда статистике на отопление тратится больше топлива. А вот жильцы домов, где нет приборов учета, уже в ближайшие дни ощутят возросшую стоимость подачи тепла.Как отмечают представители "ЭнергосбытПлюс", кировчанам, исходя из новой системы оплаты, предстоит скорректировать траты семейных бюджетов в зимний период. Но в целом, введение принципа "сезонности" сделает процесс оплаты за потребленный ресурс более прозрачным и четким.Плату за отопление будут начислять Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и филиал "Энергосбыт", работающий напрямую с частью клиентов. Граждане будут оплачивать ровно тот объем энергии, который потребили за месяц. В летний, неотопительный, период за теплоснабжение платить с будущего года им не придется.По итогам этого года, как и прежде, будет выполнена корректировка платы за отопление по всем жилым домам. Перерасчет оплаты за отопление будет произведен в первом квартале 2018 года и ее размер, по словам Андрея Кошурникова, окажется минимальным. Вместе с тем он отметил, что за потребителями остается право на рассрочку платежа, если его рост составит более 25%. Для этого человеку нужно обратиться в компанию, выставившую ему платежный документ и назвать время, на которое ему потребуется рассрочка. Как правило, она предоставляется на год.