Кировчане переходит на новую систему платы за теплоснабжение
Сегодня, 10:07 | Просмотров: 99 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Изменение способа платы за отопление вводится согласно распоряжению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Если раньше сумма в расчётах равномерно распределялась на весь год, то по новой системе кировчане будут платить за факт отопления. Т.е. за время отопительного сезона. Нововведения вступили в силу с 1 сентября. В домах, где установлены общедомовые приборы учета, оплата будет взиматься по фактическим показаниям счетчиков и поровну делиться на всех собственников. Рост платы за тепло они увидят уже с октября. Наиболее затратными станут декабрь, январь и февраль. Месяцы, когда статистике на отопление тратится больше топлива. А вот жильцы домов, где нет приборов учета, уже в ближайшие дни ощутят возросшую стоимость подачи тепла.
НАДЕЖДА ДОКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС":
«Уже в квитанции за сентябрь платеж вырастет по отношению к прошлому году ориентировочно на 50%. Сумма платежа в месяц пропорциональной увеличится, т.к. деление теперь будет проходить на меньшее количество периодов. На 8, а не на 12».
Как отмечают представители "ЭнергосбытПлюс", кировчанам, исходя из новой системы оплаты, предстоит скорректировать траты семейных бюджетов в зимний период. Но в целом, введение принципа "сезонности" сделает процесс оплаты за потребленный ресурс более прозрачным и четким.
ВИКТОР КИБАРДИН, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЛЛИНГА КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС":
«Исключится небаланс оплат между ресурсоснабжающими организациями и Управляющими компаниями и ТСЖ. "КТК" начисляло исходя от показаний прибора, А УК исходя из 1/12. Это расхождение приводило к разному пониманию сумм задолженности и разрывов оплат в периодах. Самое главное, расходы граждан в суммарном значении за год не изменятся».
Плату за отопление будут начислять Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и филиал "Энергосбыт", работающий напрямую с частью клиентов. Граждане будут оплачивать ровно тот объем энергии, который потребили за месяц. В летний, неотопительный, период за теплоснабжение платить с будущего года им не придется.
АНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Где найти показания прибора учета? Это в своей УК, на сайте управляющей компании, на сайте "Энергосбыта". Скрывать эти цифры не выгодно никому. Чем больше они открыты, тем они понятнее всем».
По итогам этого года, как и прежде, будет выполнена корректировка платы за отопление по всем жилым домам. Перерасчет оплаты за отопление будет произведен в первом квартале 2018 года и ее размер, по словам Андрея Кошурникова, окажется минимальным. Вместе с тем он отметил, что за потребителями остается право на рассрочку платежа, если его рост составит более 25%. Для этого человеку нужно обратиться в компанию, выставившую ему платежный документ и назвать время, на которое ему потребуется рассрочка. Как правило, она предоставляется на год.
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