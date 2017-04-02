В Кирове демонтировали столб, упавший на жилой дом.

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ЧП произошло 9 марта 2018 года на улице Горького.

Бетонный фонарный столб надломился у основания и упал на дом, уткнувшись в окно лестничного пролета одного из подъездов. При падении опоры люди не пострадали.

Как уточнили в администрации города Кирова, по основной версии, столб был поврежден в результате ДТП. По словам жителей дома, на опору наехала машина, доставлявшая продукты в один из магазинов.

Но ни транспортное средство, ни водитель на месте обнаружены не были. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку данного факта. Отметим, что территория оснащена камерами видеонаблюдения.

Вечером на место ЧП приехали работники местной управляющей компании, которые организовали ограждение места ЧП и дежурство. Спустя несколько часов упавший столб был демонтирован.

МУП «Горэлектросеть» было поручено в кратчайшие сроки предпринять меры по восстановлению уличного освещения.

10 марта уличное освещение частично восстановлено, окончание работ и установка новой опоры будет производиться в рабочие дни.

фото vk.com/zlo43