Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

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Из-за аномального снегопада в регионе сложилась сложная ситуация на дорогах. В Кирове сегодня большинство автобусов приостановили движение по улице Щорса.Третий день апрельского снегопада для большинства кировчан вновь начался с транспортных проблем. За ночь из-за минусовой температуры на многих улицах образовалась наледь. Сложная ситуация на улицах Тимирязева, Кольцова, Красина, многих других и очень сложная на Щорса, через которую проходит основной пассажирский трафик города.Ситуация на дорогах ежедневно обсуждается на оперативном совещании в администрации города.Кроме того на помощь подрядчикам, которые не справляются с объемом работы, после призыва властей города пришли кировские предприятия. Они выделили дополнительную технику и помогают чистить улицы от снега.Добавим, уже третий день непросто приходится и пешеходам.