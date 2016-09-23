Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной
Третий день апрельского снегопада для большинства кировчан вновь начался с транспортных проблем. За ночь из-за минусовой температуры на многих улицах образовалась наледь. Сложная ситуация на улицах Тимирязева, Кольцова, Красина, многих других и очень сложная на Щорса, через которую проходит основной пассажирский трафик города.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Яма на яме, кочка на кочке. Даже стиральная доска кажется более гладкой, чем улица Щорса сегодня. Скорость автомобилей по такой дороге не превышает десяти километров в час. Образовалась огромная пробка. Водителям приходится стоять в ней не один час».
Ситуация на дорогах ежедневно обсуждается на оперативном совещании в администрации города.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Серьезная ситуация создалась по улице Щорса, на проспекте Строителей, работают несколько КДМ, которые разбрасывают пескосолянку и работает тяжелая техника, грейдера по 24 тонны и фронтальные погрузчики, которые срезают вот эту наледь, работы продолжаются, я думаю мы с этой ситуацией справимся».
Кроме того на помощь подрядчикам, которые не справляются с объемом работы, после призыва властей города пришли кировские предприятия. Они выделили дополнительную технику и помогают чистить улицы от снега.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Практически Щорса мы заканчиваем, и в 16-17 часов Строителей тоже сделаем, улица Попова, которую вы сейчас наблюдали, где работает фронтальный погрузчик, и вот этот микрорайон мы должны доделать и привести улично-дорожную сеть в порядок».
Добавим, уже третий день непросто приходится и пешеходам.
- Хороший был снегопад. Двое суток, почти трое. Убирают сейчас. Потерпим немножко.
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