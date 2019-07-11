В Кирове идет передача системы водоснабжения "Водоканалу"

В Кирове продолжается передача систем водоснабжения и водоотведения в ведение МУП "Водоканал". Как это скажется на жителях города?С 1 августа гарантирующим поставщиком водоснабжения и водоотведения в Кирове станет МУП «Водоканал». Но "Кировские коммунальные системы" не прекратят свою работу. ККС будут обслуживать 100 километров городских сетей из 1400 имеющихся в городе.Сейчас в штате компании из прежних семи сотен сотрудников осталось около 50 человек. Часть из них будет заниматься обслуживанием насосных станций. Но, возможно, и эти станции передадут "Водоканалу", чтобы сократить затраты на содержание персонала ККС. Также продолжают работу отделы управления, которые производят начисления, сборы денежных средств с населения и выплаты по старым долгам.Власти города пообещали, что из-за смены поставщика услуг роста тарифов на воду не произойдет. В районах, где сейчас тарифная ставка выше, её приведут в соответствие с нормативами в целом по городу. Тариф снизится для тех участков, где раньше работал «Водоканал» - в частности, в Бахте, Лянгасово, Костино и Нововятске.Добавим, что ККС предложило администрации города и МУП "Водоканал" приобрести имевшуюся у компании технику и оборудование, но последние приняли решение приобрести новое оборудование.