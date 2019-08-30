РСТ пояснила, кому снизят тариф за электричество

Федеральная антимонопольная служба выявила незаконное завышение тарифа на электроэнергию для потребителей Кировской области и обязала региональную службу по тарифам произвести перерасчет. Снизится ли плата за электричество, и кто ощутит облегчение бремени коммунальных платежей?По данным Росстата, для 16% жителей Кировской области, которые живут за чертой бедности, плата за коммуналку давно стала настоящей бедой. При не очень высоких доходах людям приходится отдавать больше половины ежемесячного дохода за тепло, электроэнергию и другие услуги. Поэтому новость, о том, что ФАС сочла существующий тариф на электричество завышенным и обязало службу по тарифам снизить платежи до 1 октября, сначала многие восприняли с воодушевлением.Однако ждать каких-то кардинальных перемен или сколько-нибудь заметного снижения бремени ежемесячных платежей по «коммуналке», не приходится. Как объяснили в региональной службе по тарифам, эти изменения коснутся только юридических лиц.Электричество для населения Кировской области и так подается по стоимости, которая ниже рыночной, а разницу, почти в 2 миллиарда рублей в год, компенсирует государство. Чего нельзя сказать о частном бизнесе и крупных государственных предприятиях. Тариф для них в два с лишним раза выше, чем для обычных людей, около 8 рублей за киловатт/час. Вот они, скорее всего, выиграют от выявленных замечаний ФАС, и ощутят небольшое снижение платежей.