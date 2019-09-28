Проблемы с теплоснабжением стали темой горячей линии в региональной приемной Президента

Проблемы с теплоснабжением стали темой очередной горячей линии в региональной приемной Президента.Отопительный сезон стартовал, но тепло появилось далеко не во всех домах. О своей ситуации жители смогли рассказать специалистам теплоснабжающих организаций и представителям властей. Первый звонок поступил из Слободского.Жители пожаловались на рессурсоснабжающую организацию, из-за которой им приходится мерзнуть. Кировчане также дозвонились на горячую линию. Они жаловались на отсутствие горячей воды, а так же отопления. В некоторых домах такая ситуация сложилась из-за того, что неисправны внутридомовые коммуникации.Специалисты КТК и администрации Кирова обещали прийти в проблемный дом и разобраться, в чем причина неравномерного отопления.Отметим, к началу этой недели в Кирове насчитывалось около десяти многоквартирных домов без отопления. И по некоторым адресам проблемы еще не решены. В ряде микрорайонов работники КТК начали замену аварийных теплосетей, которые длительное время оставались бесхозными. Работы идут круглосуточно.