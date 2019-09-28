Проблемы с теплоснабжением стали темой горячей линии в региональной приемной Президента

Проблемы с теплоснабжением стали темой очередной горячей линии в региональной приемной Президента.
Отопительный сезон стартовал, но тепло появилось далеко не во всех домах. О своей ситуации жители смогли рассказать специалистам теплоснабжающих организаций и представителям властей. Первый звонок поступил из Слободского.
- У меня полдома отапливается, полдома не отапливается. Температура 10-12-ть градусов. Жалуются жители.
Жители пожаловались на рессурсоснабжающую организацию, из-за которой им приходится мерзнуть. Кировчане также дозвонились на горячую линию. Они жаловались на отсутствие горячей воды, а так же отопления. В некоторых домах такая ситуация сложилась из-за того, что неисправны внутридомовые коммуникации.
- Проживаю на первом этаже, пятиэтажный дом, разводка у нас странная. На пятом этаже тепло, на первом этаже замерзаем. Не только мы, а все квартиры, которые на первом этаже. У нас батареи холоднее, чем температура тела.
Специалисты КТК и администрации Кирова обещали прийти в проблемный дом и разобраться, в чем причина неравномерного отопления.
ВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На следующей неделе специалисты выйдут туда. Там нужно будет провести балансировку домов, которые стоят впереди».
Отметим, к началу этой недели в Кирове насчитывалось около десяти многоквартирных домов без отопления. И по некоторым адресам проблемы еще не решены. В ряде микрорайонов работники КТК начали замену аварийных теплосетей, которые длительное время оставались бесхозными. Работы идут круглосуточно.