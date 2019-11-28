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Суд обязал администрацию Кирова начать чистить от снега около 30 улиц

Суд обязал администрацию Кирова начать чистить от снега около 30 улиц

Сегодня, 17:54
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Альбина Самигуллина
Суд обязал администрацию Кирова начать чистить от снега около 30 улиц


Суд обязал администрацию города в течение месяца внести в перечень улиц, подлежащих механизированной уборке, порядка 30 дополнительных объектов. Как обстоят дела с уборкой снега в микрорайоне Ганино, некоторые улицы которого должны быть внесены, узнаем в нашем сюжете.

- Скажите, как давно вообще, в целом, в микрорайоне и на вашей улице особенно чистили дворы, дороги?
- Я не помню уже, в этом году точно нет ещё, ну, зимой, в этих месяцах, нет.
- Тут нигде ничего не прибирается вообще, ни одной улицы нигде не прибирали в этом году.

Улицы Парфетьевская, Власовская, Тарасовская в микрорайоне Ганино и еще пара десятков улиц в разных микрорайонах города всю зиму стоят не чищенными, работают только дворники, которые убирают от снега, в основном, дворы. Особенно печально положение жителей во время сильных снегопадов. По этому поводу жители часто обращались в прокуратуру. И в результате надзорный орган направил в суд иск с требованием признать бездействие чиновников незаконным и заставить их добавить эти улицы, а также некоторые площади и проезды в титульный список улиц, подлежащих механизированной уборке. Хотя до принятия таких серьёзных мер прокуратура указывала чиновникам, что в перечень входят далеко не все улицы, но администрация так ничего и не сделала.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«По результатам рассмотрения искового заявления суд признал требования прокурора законными и обоснованными».

В течение месяца администрация обязана внести изменения в список улиц и приступить к своим обязанностям. Добавим, что за текущий зимний период кировским подрядчикам было вынесено 14 представлений об устранении нарушений по очистке дворов и крыш, а также объявлено 13 предостережений.
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