Суд обязал администрацию Кирова начать чистить от снега около 30 улиц

Суд обязал администрацию города в течение месяца внести в перечень улиц, подлежащих механизированной уборке, порядка 30 дополнительных объектов. Как обстоят дела с уборкой снега в микрорайоне Ганино, некоторые улицы которого должны быть внесены, узнаем в нашем сюжете.Улицы Парфетьевская, Власовская, Тарасовская в микрорайоне Ганино и еще пара десятков улиц в разных микрорайонах города всю зиму стоят не чищенными, работают только дворники, которые убирают от снега, в основном, дворы. Особенно печально положение жителей во время сильных снегопадов. По этому поводу жители часто обращались в прокуратуру. И в результате надзорный орган направил в суд иск с требованием признать бездействие чиновников незаконным и заставить их добавить эти улицы, а также некоторые площади и проезды в титульный список улиц, подлежащих механизированной уборке. Хотя до принятия таких серьёзных мер прокуратура указывала чиновникам, что в перечень входят далеко не все улицы, но администрация так ничего и не сделала.В течение месяца администрация обязана внести изменения в список улиц и приступить к своим обязанностям. Добавим, что за текущий зимний период кировским подрядчикам было вынесено 14 представлений об устранении нарушений по очистке дворов и крыш, а также объявлено 13 предостережений.