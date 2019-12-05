Почти полгода остаются без горячей воды жители одного из домов в Кирове

Вот уже почти полгода без горячей воды остаются жители одного из домов в Кирове. Люди не раз обращались в управляющую компанию, но помощи так и не получили.В подвал своего дома жители заходят впервые за несколько лет. До этого, по их словам, долгое время просто не могли найти ключи. О том, что подвал залит фекалиями, догадывались разве что по запаху. А ведь именно здесь находится бойлер, который необходимо заменить, чтобы в доме была горячая вода.Горячую воду в этом доме отключили еще в июле. Тогда из строя вышел старый бойлер. Все это время местные жители остаются без горячей воды. обращались в управляющую компанию и проводили несколько собраний, на одном из которых приняли решение - купить новый бойлер.В управляющей компании общаться с журналистами и давать комментарии отказались. А жители дома на улице Комсомольской продолжают надеяться, что в скором времени коммунальщики все-таки уберут из подвала нечистоты и поменяют бройлер, а затем и выяснят - почему фекалии оказались не в канализации, а в подвале, ведь эту проблему также придется решать. Тем временем местные жители планируют поднять вопрос о смене управляющей компании.