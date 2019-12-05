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Почти полгода остаются без горячей воды жители одного из домов в Кирове

Почти полгода остаются без горячей воды жители одного из домов в Кирове

Сегодня, 11:00
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Александра Гуляева
Почти полгода остаются без горячей воды жители одного из домов в Кирове


Вот уже почти полгода без горячей воды остаются жители одного из домов в Кирове. Люди не раз обращались в управляющую компанию, но помощи так и не получили.

- Работы не могут проводить вон в той комнате, потому что там сантиметров 10, сказали, слой фекалий плавает. они не могут просто туда зайти.

В подвал своего дома жители заходят впервые за несколько лет. До этого, по их словам, долгое время просто не могли найти ключи. О том, что подвал залит фекалиями, догадывались разве что по запаху. А ведь именно здесь находится бойлер, который необходимо заменить, чтобы в доме была горячая вода.

ВЯЧЕСЛАВ РОДИОНОВ, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«До того довели подвал наш, что невозможно зайти в любой подъезд. Пахнет там неприятно. И никого не видно! Обещали с этим бойлером и никого не видно, там никто не ремонтирует, ничего не делается».

Горячую воду в этом доме отключили еще в июле. Тогда из строя вышел старый бойлер. Все это время местные жители остаются без горячей воды. обращались в управляющую компанию и проводили несколько собраний, на одном из которых приняли решение - купить новый бойлер.

НИНА МИНЕЕВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Уже в ноябре добились наконец-то, что с нас будут деньги вычитать, заказали в Нижнем Новгороде бойлер. 6 ноября он прибыл в Киров. Теперь его н могут поставить по той причине, что ни наша обслуживающая компания, ни наша управляющая компания Ленинского района не могут найти выходы, чтобы в подвале навести порядок».

В управляющей компании общаться с журналистами и давать комментарии отказались. А жители дома на улице Комсомольской продолжают надеяться, что в скором времени коммунальщики все-таки уберут из подвала нечистоты и поменяют бройлер, а затем и выяснят - почему фекалии оказались не в канализации, а в подвале, ведь эту проблему также придется решать. Тем временем местные жители планируют поднять вопрос о смене управляющей компании.
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