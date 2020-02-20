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Кто должен следить за безопасностью вырытых траншей и какие требования предъявляются подрядчикам?

Кто должен следить за безопасностью вырытых траншей и какие требования предъявляются подрядчикам?

Сегодня, 12:18
167
Артем Макаров
Кто должен следить за безопасностью вырытых траншей и какие требования предъявляются подрядчикам?


При проведении земляных работ меры предосторожности соблюдаются далеко не всегда. В итоге люди могут получить травмы и даже погибнуть, как это было на минувшей неделе, когда 70-летний мужчина упал в траншею во дворе дома на улице Воровского. Какие требования предъявляются подрядчикам, и кто должен следить за их исполнением?

Земляные работы ведутся в районе дома 74-а по улице Воровского. Здесь ремонтируют теплотрассу. На прошлой неделе на месте проведения раскопок произошел несчастный случай. Погиб человек. Рабочих в это время не было на месте.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Пенсионер упал в траншею. Ударился головой, получил черепно-мозговую травму. Грунт перекрыл дыхательные пути, в результате чего мужчина задохнулся».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из версий - при раскопках не были соблюдены правила безопасности, и территория не была огорожена должным образом. Сейчас все обстоятельства гибели пенсионера выясняют следователи. Это далеко не единственный несчастный случай, который произошел в Кирове во время проведения земляных работ. Прошлым летом на улице Красина мужчина упал в яму глубиной четыре метра. В момент инцидента рабочих, так же на месте не было. Пострадавший в результате падения получил ушибы и ссадины.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Есть норматив, это правила внешнего благоустройства города Кирова, которые и предъявляют требования к местам раскопок. Здесь необходимы и информационная табличка, и ограждение, в первую очередь, и освещение, если это дорога, либо место, где ходят люди. Требования они все прописаны».

Подобные требования распространяются только на общественные территории, такие как дороги, тротуары, парки, скверы и другие территории, которые принадлежат муниципалитету. А вот на придомовых или частных территориях эти правила уже не действуют.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Не места общего пользования, не муниципальные земли. Четкого регламента, одного документа, который бы все регулировал, органа, который все соблюдает, нет».

Есть федеральные требования, которые подразумевают и ограждения, и информационные таблички, но нет ответственных структур, которые бы следили за порядком на не общественных территориях. Если жители заметили нарушение, они могут обратиться в прокуратуру, однако надзорный орган должен предупредить тех, кто ведет раскопки, о своем намерении провести проверку. Да и работают они только по заявлению. Поэтому есть вероятность, что в Кирове и дальше будут проводиться земляные работы с нарушением мер безопасности.
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