Снег тает, а воде уходить некуда. Проблема ливневой канализации в Кирове становится все актуальнее. Планируется ли ее прочищать, и когда будет создаваться новая?Пересечь улицу Московскую через подземный пешеходный переход сегодня не просто. Местами он затоплен. Людям приходится идти по поддонам. Однако, кировчане говорят, что сейчас еще не все так плохо. Несколько дней назад все было гораздо хуже.Воде просто некуда деваться. Все потому, что ливневая канализация забита песком и мусором. За окном становится теплее, снег тает, соответственно и лужи шире и глубже. Такая ситуация в областном центре уже не первый год. Представители властей говорят, что некоторые участки ливневой канализации уже начали прочищать. В первую очередь ремонтироваться будут самые проблемные участки.В этом году ливневая канализация будет создана на улице Торфяной - это микрорайон Озерки. Однако, говорить о масштабном строительстве системы водоотведения с городских улиц не приходится.На создание схемы ливневой канализации уже заложены средства. Правда, предусмотрено это в бюджете не этого, а следующего года.