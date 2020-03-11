Снег тает, а воде уходить некуда. Проблема ливневой канализации в Кирове становится все актуальнее. Планируется ли ее прочищать, и когда будет создаваться новая?
Пересечь улицу Московскую через подземный пешеходный переход сегодня не просто. Местами он затоплен. Людям приходится идти по поддонам. Однако, кировчане говорят, что сейчас еще не все так плохо. Несколько дней назад все было гораздо хуже.
- Я в понедельник я шла с работы. Прыгала. Вот тут ничего не было.
Воде просто некуда деваться. Все потому, что ливневая канализация забита песком и мусором. За окном становится теплее, снег тает, соответственно и лужи шире и глубже. Такая ситуация в областном центре уже не первый год. Представители властей говорят, что некоторые участки ливневой канализации уже начали прочищать. В первую очередь ремонтироваться будут самые проблемные участки.
АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, И.О. ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«Март-апрель месяц у нас запланирован ремонт двух участков. Это ливневая канализация на пересечении Воровского и Менделеева. Второй - подгорная 9-11».
В этом году ливневая канализация будет создана на улице Торфяной - это микрорайон Озерки. Однако, говорить о масштабном строительстве системы водоотведения с городских улиц не приходится.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сейчас ведется работа, плановый период два года, созданию общегородской ливневой канализации. После создания этой схемы уже будет понимание о дальнейших этапах реализации этой схемы. Не понимая этой картины, мы дальше двигаться не будем».
На создание схемы ливневой канализации уже заложены средства. Правда, предусмотрено это в бюджете не этого, а следующего года.