ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня понедельник

26 декабря 2016г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.9084
EURO: 63.7285
Погода в городе Кирове:
днём:  -6...-4°C
вечером:  -7...-5°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Кирове состоялось вручение Васнецовской премии

Сегодня, 10:27 | Просмотров: 92 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове состоялось вручение Васнецовской премии. Кто в это году стал ее лауреатом?

Премия присуждается талантливым художникам и скульпторам со всей страны. На соискание ежегодно выдвигаются участники васнецовского пленера и всероссийского керамического симпозиума. Победителем в номинации "Вдохновение" стал художник из подмосковного города Противино, Федор Помелов.

Летом, когда наша съемочная группа ездила в Рябово, мы как раз сняли Федора за работой. Он любит работать в местах, где родились и жили художники, в этом смысле пленер в Рябово стал для него ключом к пониманию творчества братьев Васнецовых.

В Кирове состоялось вручение Васнецовской премииФЕДОР ПОМЕЛОВ, ХУДОЖНИК (ПОДМОСКОВЬЕ):
«Это чувствуется в цвете листвы, здесь все такое благородное и дышит благородством».
 
В ответ на присуждение премии, Федор сделал подарок музею.

ФЕДОР ПОМЕЛОВ, ХУДОЖНИК (ПОДМОСКОВЬЕ):
«Конечно, после таких событий хочется и дальше работать еще больше. Я решил подарить музею свою картину, которую написал в Кирове в 2015 году весной».

В номинации "Преображение" победила Валентина Кузнецова, - скульптор из Москвы, постоянная участница керамических симпозиумов. Именно она каждый год придумывает фигуру, которую обжигают на файер-шоу в конце симпозиумов. В прошлом году фигурой стал "яблочный спас", а в этом - изображение большого букета цветов в вазе.

ВАЛЕНТИНА КУЗНЕЦОВА, СКУЛЬПТОР:
«И то и другое, и цветы и ваза - кружевные. Потом, когда это будут обжигать - это будет очень эффектное зрелище. Фигура станет светильником».
 
В номинации "Призвание" победил кировский художник Сергей Горбачев, признанный мастер акварели.

В Кирове состоялось вручение Васнецовской премииСЕРГЕЙ ГОРБАЧЁВ, ХУДОЖНИК:
«Ничто так не вдохновляет, как востребованность твоего труда. Я буду и дальше работать на благо своей страны».
 
На выставке Сергей Миронович Киров и эпоха, приуроченной к 80-летию области, представлены 150 произведений искусства из собраний Вятского художественного музея и Музея -квартиры Кирова в Петербурге. По замыслу создателей, образ советского политического деятеля предстаёт на фоне эпохи. Она будет открыта вплоть до конца февраля будущего года.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

В храмах Вятской митрополии помянули погибших в крушении ТУ-154

10:19 26.12.2016


В храмах Вятской митрополии помянули погибших в крушении ТУ-154

Кировчанам предлагают участие в траурной акции в память о жертвах ТУ-154

10:12 26.12.2016


Кировчанам предлагают участие в траурной акции в память о жертвах ТУ-154

Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

21:31 25.12.2016


Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

Кировские водители составят елку из автомобилей

20:31 25.12.2016


Кировские водители составят елку из автомобилей

26 декабря в России объявлен днем общенационального траура.

14:16 25.12.2016


26 декабря в России объявлен днем общенационального траура.

Российские телеканалы меняют сетку вещания из катастрофы ТУ-154.

13:00 25.12.2016


Российские телеканалы меняют сетку вещания из катастрофы ТУ-154.

Крушение ТУ-154: на месте авиакатастрофы обнаружены тела пяти человек.

12:22 25.12.2016


Крушение ТУ-154: на месте авиакатастрофы обнаружены тела пяти человек.

Все новости

Вести. Кировская область

Католическая церковь отметила Рождество

15:27 26.12.2016


Католическая церковь отметила Рождество

Проверка елочных базаров

11:51 26.12.2016


Проверка елочных базаров

Открытие Ледового городка и главной елки города

10:32 26.12.2016


Открытие Ледового городка и главной елки города

В Кирове состоялось вручение Васнецовской премии

10:27 26.12.2016


В Кирове состоялось вручение Васнецовской премии

Ситуацию с торговлей спиртосодержащей жидкостью обсудили на совещании в областном правительстве

10:20 26.12.2016


Ситуацию с торговлей спиртосодержащей жидкостью обсудили на совещании в областном правительстве

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Васнецовский пленэр и керамический симпозиум - 2016

08.08.2016


Васнецовский пленэр и керамический симпозиум - 2016

В селе Рябово состоялось торжественное закрытие Васнецовского пленэра.

20.08.2016


В селе Рябово состоялось торжественное закрытие Васнецовского пленэра.

Выставка «Васнецовская земля глазами Российских художников»

14.12.2015


Выставка «Васнецовская земля глазами Российских художников»

Васнецовский пленэр

28.07.2015


Васнецовский пленэр

Открытие Васнецовского пленэра

13.07.2015


Открытие Васнецовского пленэра

В Кирове состоялось вручение литературной премии имени Николая Заболоцкого

21.05.2015


В Кирове состоялось вручение литературной премии имени Николая Заболоцкого

Популярные новости

Кировскую область ждет аномально холодная погода

13.12.2016


Кировскую область ждет аномально холодная погода

В Кирове иномарка врезалась в автобус.

15.12.2016


В Кирове иномарка врезалась в автобус.

Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

25.12.2016


Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

Смерть инспектора ГИБДД: возбуждено уголовное дело

13.12.2016


Смерть инспектора ГИБДД: возбуждено уголовное дело

В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

17.12.2016


В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

Местонахождение пропавшего подростка установлено

13.12.2016


Местонахождение пропавшего подростка установлено

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх