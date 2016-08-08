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В Кирове состоялось вручение Васнецовской премии. Кто в это году стал ее лауреатом?Премия присуждается талантливым художникам и скульпторам со всей страны. На соискание ежегодно выдвигаются участники васнецовского пленера и всероссийского керамического симпозиума. Победителем в номинации "Вдохновение" стал художник из подмосковного города Противино, Федор Помелов.Летом, когда наша съемочная группа ездила в Рябово, мы как раз сняли Федора за работой. Он любит работать в местах, где родились и жили художники, в этом смысле пленер в Рябово стал для него ключом к пониманию творчества братьев Васнецовых.В ответ на присуждение премии, Федор сделал подарок музею.В номинации "Преображение" победила Валентина Кузнецова, - скульптор из Москвы, постоянная участница керамических симпозиумов. Именно она каждый год придумывает фигуру, которую обжигают на файер-шоу в конце симпозиумов. В прошлом году фигурой стал "яблочный спас", а в этом - изображение большого букета цветов в вазе.В номинации "Призвание" победил кировский художник Сергей Горбачев, признанный мастер акварели.На выставке Сергей Миронович Киров и эпоха, приуроченной к 80-летию области, представлены 150 произведений искусства из собраний Вятского художественного музея и Музея -квартиры Кирова в Петербурге. По замыслу создателей, образ советского политического деятеля предстаёт на фоне эпохи. Она будет открыта вплоть до конца февраля будущего года.