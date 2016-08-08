В Кирове состоялось вручение Васнецовской премии
Сегодня, 10:27 | Просмотров: 92 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Премия присуждается талантливым художникам и скульпторам со всей страны. На соискание ежегодно выдвигаются участники васнецовского пленера и всероссийского керамического симпозиума. Победителем в номинации "Вдохновение" стал художник из подмосковного города Противино, Федор Помелов.
Летом, когда наша съемочная группа ездила в Рябово, мы как раз сняли Федора за работой. Он любит работать в местах, где родились и жили художники, в этом смысле пленер в Рябово стал для него ключом к пониманию творчества братьев Васнецовых.
ФЕДОР ПОМЕЛОВ, ХУДОЖНИК (ПОДМОСКОВЬЕ):
«Это чувствуется в цвете листвы, здесь все такое благородное и дышит благородством».
В ответ на присуждение премии, Федор сделал подарок музею.
ФЕДОР ПОМЕЛОВ, ХУДОЖНИК (ПОДМОСКОВЬЕ):
«Конечно, после таких событий хочется и дальше работать еще больше. Я решил подарить музею свою картину, которую написал в Кирове в 2015 году весной».
В номинации "Преображение" победила Валентина Кузнецова, - скульптор из Москвы, постоянная участница керамических симпозиумов. Именно она каждый год придумывает фигуру, которую обжигают на файер-шоу в конце симпозиумов. В прошлом году фигурой стал "яблочный спас", а в этом - изображение большого букета цветов в вазе.
ВАЛЕНТИНА КУЗНЕЦОВА, СКУЛЬПТОР:
«И то и другое, и цветы и ваза - кружевные. Потом, когда это будут обжигать - это будет очень эффектное зрелище. Фигура станет светильником».
В номинации "Призвание" победил кировский художник Сергей Горбачев, признанный мастер акварели.
СЕРГЕЙ ГОРБАЧЁВ, ХУДОЖНИК:
«Ничто так не вдохновляет, как востребованность твоего труда. Я буду и дальше работать на благо своей страны».
На выставке Сергей Миронович Киров и эпоха, приуроченной к 80-летию области, представлены 150 произведений искусства из собраний Вятского художественного музея и Музея -квартиры Кирова в Петербурге. По замыслу создателей, образ советского политического деятеля предстаёт на фоне эпохи. Она будет открыта вплоть до конца февраля будущего года.
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