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Новости / Культура

В Доме дружбы народов прошел фестиваль «Мы - содружество»

Сегодня, 11:49 | Просмотров: 73 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В доме дружбы народов накануне прошел фестиваль «Мы — содружество». Этот проект стал победителем конкурса социальных инициатив в номинации «Мой город — мой дом». Танцевать лезгинку, обучаться на мастер-классах различным искусствам и любоваться показом коллекции национальных костюмов отправилась наш корреспондент Лариса Добриянова.

Без зажигательной лезгинки открытие фестиваля «мы содружество» состояться просто не могло. В актовом зале Дома дружбы народов собрались сотни гостей, представляющих все возможные диаспоры, проживающие в городе. Изначально, мероприятие должно было проходить под открытым небом, но дожди немного изменили планы.

В Доме дружбы народов прошел фестиваль «Мы - содружество»ВАЛЕРИЙ ВЛАДЫКИН, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Тучи у нас завтра уже разойдутся от того тепла, которое здесь мы друг другу подарим. Знаете, в нашей России живет очень много народов и национальностей, а все мы вместе и есть Россия. И наш город ни чем от этого не отличается».

Сегодня разницы, действительно не видно. Все участники вне зависимости от пола и национальности играли в игры, обучались на мастер-классах по изготовлению сувениров и украшений, осматривали выставку декоративно-прикладного искусства. Сегодня перед взрослыми стоит важная задача — передать эту атмосферу и ощущение содружества будущим поколениям.

В Доме дружбы народов прошел фестиваль «Мы - содружество»МИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы и так дружим, со всеми нациями, народностями которые проживают и на территории района и на территории города. Но больше бы хотелось, чтобы эта дружба продолжалась и воплощалась среди детей. А вот как раз в игре, в познании искусства, игр различных, книг, литературы, верований, традиций.. Это наверно нужно и детям и мы их приобщаем со взрослыми вместе".

Впрочем, детям на этом мероприятии было веселее всего. Большинство из них оделись в традиционные костюмы для участия в специальном конкурсе. Задача непростая. Важно не просто нарядиться в костюм, но и рассказать о нем и о своей культуре как можно больше.

В Доме дружбы народов прошел фестиваль «Мы - содружество»ТАХМИНА ЧАРОГОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА КОСТЮМОВ:
«Мы из Таджикистана и наш костюм, всё вот сделано… это всё ручная работа. Это всё наши цвета национальные».
 
 
 
В Доме дружбы народов прошел фестиваль «Мы - содружество»ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На фестивале «Мы — содружество» можно познакомиться и с индийской культурой. Красивые девушки в сари рисуют мехенди. Этот рисунок традиционно наносится на все тело невесты перед свадьбой. В обычной жизни можно нарисовать его поменьше, но он тоже должен принести удачу, особенно в делах сердечных. Слишком много удачи не бывает, особенно в личной жизни, поэтому я тоже захотела сделать себе рисунок».

Для гостей фестиваля устроили большой праздничный концерт, а также организовали дегустацию блюд национальной кухни.


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