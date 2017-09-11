В Доме дружбы народов прошел фестиваль «Мы - содружество»

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В доме дружбы народов накануне прошел фестиваль «Мы — содружество». Этот проект стал победителем конкурса социальных инициатив в номинации «Мой город — мой дом». Танцевать лезгинку, обучаться на мастер-классах различным искусствам и любоваться показом коллекции национальных костюмов отправилась наш корреспондент Лариса Добриянова.Без зажигательной лезгинки открытие фестиваля «мы содружество» состояться просто не могло. В актовом зале Дома дружбы народов собрались сотни гостей, представляющих все возможные диаспоры, проживающие в городе. Изначально, мероприятие должно было проходить под открытым небом, но дожди немного изменили планы.Сегодня разницы, действительно не видно. Все участники вне зависимости от пола и национальности играли в игры, обучались на мастер-классах по изготовлению сувениров и украшений, осматривали выставку декоративно-прикладного искусства. Сегодня перед взрослыми стоит важная задача — передать эту атмосферу и ощущение содружества будущим поколениям.Впрочем, детям на этом мероприятии было веселее всего. Большинство из них оделись в традиционные костюмы для участия в специальном конкурсе. Задача непростая. Важно не просто нарядиться в костюм, но и рассказать о нем и о своей культуре как можно больше.Для гостей фестиваля устроили большой праздничный концерт, а также организовали дегустацию блюд национальной кухни.