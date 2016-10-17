В Кирове открылась окружная выставка прикладного детского творчества "Мастерок"

Поделиться новостью:

В Кирове открылась выставка прикладного детского творчества Мастерок. Она традиционно проводится в рамках проекта поддержки детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей — Вернуть детство.На открытии выставки присутствовали все 60 воспитанников детских домов и школ-интернатов Приволжского федерального округа. Мастерок традиционно проводится в разных регионах и в этот раз эта честь выпала Кировской области.В качестве экспонатов для выставки были выбраны работы, победившие в региональных отборочных конкурсах. Здесь представлены практически все направления прикладного творчества: батик, бисероплетение, керамика, лаковая миниатюра и многое другое.В первую очередь проект реализуется с целью социальной адаптации детей-сирот. Каждый из участников виртуозно владеет навыками прикладного искусства, а пообщавшись с единомышленниками и услышав отзывы о своей работе, может увидеть в этом и свою будущую профессию.Многие участники уже определились, чем будут заниматься, когда вырастут. Далер Хасанов из республики Марий-Эл уверен, что увлечение декором превратиться в профессию. Над этой цветочной корзиной мальчик трудился около года.И таких работ, над которыми дети трудились месяцами на выставке много. Большинство из них вернутся обратно в те регионы, из которых приехали. Однако, кое-что останется и на память кировчанам.Выставка продлится два дня до 13 октября.