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Новости / Культура

В Кирове открылась окружная выставка прикладного детского творчества "Мастерок"

Сегодня, 12:22 | Просмотров: 106 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове открылась выставка прикладного детского творчества Мастерок. Она традиционно проводится в рамках проекта поддержки детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей — Вернуть детство.

На открытии выставки присутствовали все 60 воспитанников детских домов и школ-интернатов Приволжского федерального округа. Мастерок традиционно проводится в разных регионах и в этот раз эта честь выпала Кировской области.

В качестве экспонатов для выставки были выбраны работы, победившие в региональных отборочных конкурсах. Здесь представлены практически все направления прикладного творчества: батик, бисероплетение, керамика, лаковая миниатюра и многое другое.

- Ты вот эти две картины делала? И долго ты делала эту картину?
- Ну, да, недели две.
- Две недели? Вообще так здорово.

В первую очередь проект реализуется с целью социальной адаптации детей-сирот. Каждый из участников виртуозно владеет навыками прикладного искусства, а пообщавшись с единомышленниками и услышав отзывы о своей работе, может увидеть в этом и свою будущую профессию.

В Кирове открылась окружная выставка прикладного детского творчества "Мастерок"ДМИТРИЙ СОЛОВЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Проект вернуть детство — он, вообще, первый самый проект окружной. И не случайно, наверно, именно он был выбран в качестве первого. Потому, что проблемы детей, которые воспитываются, она есть. Раньше она была более острой. Сейчас в три раза меньше ребят у нас в детских домах, без отклонений в развитии, чем в начале этого проекта. Это показывает, что он свои результаты принес. И задача в том, чтобы не останавливаться, но раскрыть способности каждого ребенка. Это поможет им, если их не усыновят и не возьмут в семьи, это поможет им в жизни».

Многие участники уже определились, чем будут заниматься, когда вырастут. Далер Хасанов из республики Марий-Эл уверен, что увлечение декором превратиться в профессию. Над этой цветочной корзиной мальчик трудился около года.

В Кирове открылась окружная выставка прикладного детского творчества "Мастерок"ДАЛЕР ХАСАНОВ, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ (РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ):
«Здесь вот гофрированная бумага, т-пистолет, веточки, как видите, бусинки, корзина, ветки покрашены, которые в золотистый цвет, и бантик.
- Сколько ты все это делал? По времени много ушло?
- Да.
- Сколько?
- Ну, в принципе каждый день с утра до вечера.

И таких работ, над которыми дети трудились месяцами на выставке много. Большинство из них вернутся обратно в те регионы, из которых приехали. Однако, кое-что останется и на память кировчанам.

В Кирове открылась окружная выставка прикладного детского творчества "Мастерок"ВАЛЕРИЯ ДЕМИНА, ЧЛЕН ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ:
«Мы сегодня хотим презентовать ее вашему городу, непосредственно тем людям, которые принимали участие в этой выставке, которые организовали. То есть непосредственно организаторам».

Выставка продлится два дня до 13 октября.


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